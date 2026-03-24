베이커리 차이나 2026, 5월 상하이 개막… 제빵 산업 글로벌 혁신 집중 조명

상하이, 2026년 3월 24일 /PRNewswire/ -- 5월 20일부터 23일까지 '혁신을 넘어 • 프리미어 퓨전 • 미래를 잇다(Innovate Beyond • Premiere Fusion • Link Future)'를 주제로, 글로벌 제빵 커뮤니티가 상하이 국립전시컨벤션센터(National Exhibition and Convention Center)에 모여 베이커리 차이나(Bakery China) 28회 행사인 베이커리 차이나 2026을 개최한다. 중국제빵제과산업협회(China Association of Bakery & Confectionery Industry)와 베이커리 차이나 전시회(Bakery China Exhibitions)가 주최하는 이 행사는 전례 없는 규모로 돌아와 업계 전문가들이 제빵 장인 정신의 경계를 넓히기 위해 한자리에 모인다.

중국제빵제과산업협회의 장지우쿠이(Zhang Jiukui) 회장은 "약 30년의 역사를 가진 우리 플랫폼은 제빵 생태계를 발전시키고 매년 새로운 아이디어를 시장에 선보이는 글로벌 허브를 계속 구축하며 제빵 산업의 초석이 됐다"고 말했다. 이어 "베이커리 차이나 2026은 시장 트렌드, 소비자 변화, 새로운 혁신에 대한 인사이트를 제공해 업계의 미래를 형성하는 데 도움을 줄 것"이라고 덧붙였다.

올해 행사는 규모와 참가 면에서 크게 확대되어, 13개 홀에 걸쳐 33만 제곱미터 이상의 전시 공간을 갖춘다. 70개국 이상에서 2200개 이상의 출품업체가 참가해 수만 가지 제품을 선보이며, 산업용 제빵, 초콜릿 및 기타 관련 식품 가치 사슬의 선도 브랜드를 포함해 130개국 이상에서 약 40만 명의 전문가 방문을 유치할 예정이다.

이번 행사는 출품업체의 20% 이상이 해외 브랜드를 차지하며 새로운 수준의 글로벌 도달 범위를 달성한다. 독일, 이탈리아, 일본의 국가관과 함께 일대일로 파트너 국가의 신흥 브랜드도 함께한다. 해외 방문객 사전 등록은 전년 대비 30% 증가해 글로벌 제빵 시장에서 이 행사의 위상을 더 강화하고 있다.

획기적인 행보로, 베이커리 차이나 2026은 규제 준수, 공급망 적응, 브랜드 현지화 전략을 제공하는 중국 기업의 글로벌 확장을 지원하는 첫 번째 포럼을 개최한다. 또한 원자재, 가공 기술, 비즈니스 모델에 걸쳐 수천 가지의 신제품 출시도 특징으로 한다.

주제를 더 강조하기 위해 이번 행사는 혁신 중심 경쟁과 베이커리 차이나 업계 핸드북 출시를 포함한 신제품 발표에 전념하는 일주일간의 이니셔티브를 선보인다. 건강, 가정간편식, 스마트 제조 트렌드를 집중 조명하는 특화 구역은 업계를 형성하는 주요 변화를 부각한다.

전시장 밖에서는 전문 대회, 라이브 마스터클래스, 가이드 투어, 커피 및 빵 축제 등의 활동이 무역 교류, 트렌드 인사이트, 네트워킹을 하나로 묶는다. 업그레이드된 아이베이커리차이나(iBakeryChina) 디지털 플랫폼은 이제 물리적 공간과 디지털 공간의 간극을 완전히 해소하며, 글로벌 공급망 통합을 간소화하도록 설계된 통합 크로스채널 환경을 제공한다.

베이커리 차이나 2026은 코코아부터 완제품까지 전체 가치 사슬을 선보이는 2026 중국 초콜릿 산업 포럼과 함께 중국 초콜릿 산업 전시회(China Chocolate Industry Exhibition)를 처음 선보인다.

8월 27일부터 29일까지 베이커리 차이나는 인도네시아 자카르타에서 베이커리 아세안(Bakery ASEAN)을 출범시키며 처음으로 해외로 확장해 지역 제빵 시장의 새로운 기회를 모색한다.

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SOURCE Bakery China