Bakery China 2026 comenzará en Shanghái en mayo, destacando innovaciones globales para la industria panadera

SHANGHÁI, 23 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Del 20 al 23 de mayo, bajo el lema "Innovar más allá • Fusión de primera • Conectar el futuro", la comunidad panadera mundial se reunirá en el Centro Nacional de Exposiciones y Convenciones de Shanghái para Bakery China 2026, la 28ª edición del evento. Organizado por la Asociación China de la Industria Panadera y de Confitería y Bakery China Exhibitions, el evento regresa a una escala sin precedentes, reuniendo a profesionales del sector para ampliar los límites de la artesanía panadera.

"Con casi 30 años de historia, nuestra plataforma se ha convertido en un pilar fundamental de la industria panadera, a medida que continuamos construyendo un centro global que impulsa el ecosistema de la panadería y trae nuevas ideas al mercado cada año", afirmó Zhang Jiukui, presidente de la Asociación China de la Industria Panadera y de Confitería. "Bakery China 2026 ofrecerá información valiosa sobre las tendencias del mercado, los cambios en los hábitos de consumo y las innovaciones emergentes, contribuyendo a dar forma al futuro de la industria", añadió.

La edición de este año se expandirá significativamente en escala y participación, con un espacio de exposición que superará los 330.000 metros cuadrados distribuidos en 13 pabellones. El evento contará con más de 2.200 expositores de más de 70 países y regiones, que presentarán decenas de miles de productos y atraerán a casi 400.000 visitantes profesionales de más de 130 países, incluyendo marcas líderes en la industria panadera, el chocolate y otras cadenas de valor alimentarias relacionadas.

La exposición también marca un nuevo nivel de alcance global, con marcas internacionales que representan más del 20% de los expositores. Los pabellones nacionales de Alemania, Italia y Japón estarán presentes junto a marcas emergentes de los países socios de la Iniciativa de la Franja y la Ruta. Las preinscripciones de visitantes extranjeros han aumentado un 30% interanual, lo que refuerza aún más la posición de la exposición en el mercado global de la panadería.

En una iniciativa histórica, Bakery China 2026 acogerá un foro inaugural para apoyar la expansión global de las empresas chinas, ofreciendo estrategias sobre cumplimiento normativo, adaptación de la cadena de suministro y localización de marcas. La exposición también presentará miles de lanzamientos de productos de materias primas, tecnologías de procesamiento y modelos de negocio.

Para realzar aún más el tema, el evento contará con una iniciativa de una semana dedicada al lanzamiento de nuevos productos, que incluirá una competencia centrada en la innovación y la presentación del manual de la industria de Bakery China. Zonas especializadas que destacarán las tendencias en productos saludables, preelaborados y de fabricación inteligente resaltarán los cambios clave que están dando forma al sector.

Más allá del recinto ferial, actividades como competencias profesionales, clases magistrales en directo, visitas guiadas y un festival de café y pan fomentarán el intercambio comercial, el análisis de tendencias y el networking. La plataforma digital iBakeryChina, ahora mejorada, conecta completamente el mundo físico y el digital, ofreciendo un entorno unificado y multicanal diseñado para optimizar la integración de la cadena de suministro global.

Bakery China 2026 presentará la Exposición de la Industria del Chocolate de China junto con el Foro de la Industria del Chocolate de China 2026, mostrando la cadena de valor completa, desde el cacao hasta los productos terminados, con las marcas líderes de toda la industria chocolatera.

Del 27 al 29 de agosto, Bakery China se expandirá internacionalmente por primera vez con el lanzamiento de Bakery ASEAN en Yakarta, Indonesia, explorando nuevas oportunidades en el mercado regional de la panadería.

Si desea más información:

Página web: https://www.bakerychina.com/en/

Registro de visitantes: https://bakerychina.7-event.cn/t/en/pr

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