CANYON, Texas, 5 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- El día de hoy, Beef.com, el dominio mundial que define la categoría adquirido por Texas Slim, anunció que está construyendo la primera red de infraestructura digital especializada para el sector mundial de la carne de res que conecta a los ganaderos directamente con precios, pagos y liquidación del mercado por primera vez a gran escala.

Este no es el lanzamiento de una solución de comercio electrónico. Es una infraestructura.

Los ganaderos estadounidenses operan en un sistema que funciona en su contra: precios poco transparentes, pagos lentos e intermediarios que extraen márgenes en cada paso. La creación de Beef.com tiene por fin cambiar esa estructura en lugar de evitarla.

La plataforma está diseñada para ofrecer algo que la industria de la carne de res nunca ha tenido: una capa única y transparente en la que los productos se transan, los precios se verifican y los ganaderos reciben su pago más rápido, todo con el respaldo de activos reales.

En la actualidad, Beef.com está involucrando a inversores institucionales, capital de infraestructura, socios de tecnología financiera y actores del sector agrícola para participar en la implementación de la Fase I.

Arquitectura de la plataforma

Beef.com está diseñada como:

Un Índice de carne de res en tiempo real que permite que transparenta los precios

Un sistema de rutas directas para ganaderos que reduce los obstáculos generados por los intermediarios

Una capa de liquidación con seguridad digital que comprime los ciclos de pago

Una Reserva estratégica de carne de res diseñada para reducir las interrupciones en el suministro

Un sistema de procedencia digital que verifica los datos de origen y de producción

A gran escala, la plataforma funciona como una infraestructura de nivel de intercambio que respalda el enrutamiento, la gestión de liquidez y la coordinación de reservas.

Estructura del mercado y liquidación

El Índice de carne de res establece precios verificados y basados en la calidad, y el capital va directamente a los productores, lo que elimina la falta de transparencia que ha caracterizado a los mercados agrícolas por generaciones.

El marco de liquidación moderniza la compensación agrícola al reducir los retrasos, limitar la fricción entre las contrapartes y reforzar la estabilidad del capital de trabajo para los ganaderos. La Reserva estratégica de carne de res ofrece una coordinación de inventario estructurada diseñada para estabilizar el suministro durante períodos de tensión en el mercado.

Formación de capital: aumento de la infraestructura en la Fase I

Beef.com ya está sosteniendo conversaciones para bursatilizar la infraestructura de Fase I por 25 millones de dólares con el fin de financiar la implementación de su arquitectura de enrutamiento y liquidación

El capital de la Fase I apoyará:

El desarrollo de la arquitectura de intercambio

La integración de rutas directas para los ganaderos

La coherencia normativa y de cumplimiento

La ejecución piloto institucional

La incorporación operativa y la escalabilidad

Se trata de capital de infraestructura destinado a mejorar de manera medible el flujo de transacciones dentro de corredores regionales definidos del mercado de carne de res de EE. UU. Tras la validación y una adopción ampliada, se espera que las fases posteriores extiendan el enrutamiento a nivel nacional e integren una participación de liquidez más amplia.

Se invita a inversores institucionales calificados y socios estratégicos acreditados a solicitar materiales de oferta privada y programar reuniones ejecutivas sobre la participación en la Fase I.

Posicionamiento en el mercado

Beef.com controla el dominio mundial definitivo en un sector de más de 500 mil millones de dólares y se está desarrollando como la capa de coordinación fundamental para la fijación de precios, el enrutamiento, la liquidación y la infraestructura de reservas.

Beef.com se estima y construye como una infraestructura de intercambio, comparable a las plataformas de compensación financiera, no como una marca de alimentos de consumo.

Esto representa la propiedad de la infraestructura de capa base de uno de los sectores más indispensables del mundo.

Declaración ejecutiva

"No se trata de lanzar un sitio web", afirmó Texas Slim. "Se trata de reconstruir el modo en que se realizan transacciones de productos y capital en la economía de la carne de res. Cuando el enrutamiento está verificado y la liquidación es eficiente, la base se fortalece".

Acerca de Beef.com

Beef.com se está desarrollando como una infraestructura digital para la industria mundial de carne de res, centrada en el enrutamiento verificado, precios transparentes y sistemas de liquidación modernizados.

No es un minorista. Es una infraestructura.

Consultas de inversores y socios

