Beef.com 推出基礎設施藍圖，建立以牧場經營者為先的食品經濟數碼骨幹

德州坎寧2026年3月6日 /美通社/ -- 獲 Texas Slim 收購、為市場類別作出界定的全球網域 Beef.com，今天宣佈現正建立首個專為全球牛肉行業而設的數碼基礎設施網絡——首次大規模地將牧場經營者與定價、付款及市場結算直接聯繫起來。

推出的並非電子商貿服務， 而是基礎設施。

美國牧場經營者在不利於自身的體系中掙扎求存——定價不透明、付款緩慢，中間人在每個環節中榨取利潤。 建立 Beef.com，正是為了改變這種結構，而非加以迴避。

平台的設計在牛肉產業中開創先河：在清晰透明的單一層面上，產品在此平台上流動、價格得到核實，令牧場經營者更快收款，並有實體資產作為後盾。

Beef.com 現正與機構投資者、基礎設施資金、金融科技合作夥伴及農業持份者接洽，參與第一階段部署。

平台架構

Beef.com 平台架構如下：

實時的牛肉交易指數，令價格清楚透明

以牧場經營者為導向的供應路徑系統，減少因中間人所導致的樽頸效應

結算層面數碼化且安全穩妥，可縮短付款週期

設有「策略性牛肉儲備」，為供應中斷時擔當緩衝角色

以數碼化的溯源系統，認證產地來源及生產數據

平台以具規模的方式運作，作為達到交易級別，支援供應路徑、流動性管理及儲備協調的基礎設施。

市場結構及結算

牛肉指數確立經核實、以品質為基礎的定價機制，讓資金直接流向生產者——打破長久以來困擾農業市場的迷霧。

該架構透過縮短時間滯後、減少交易雙方之間的摩擦，以及加強牧場經營者營運資金的穩定性，為農業帶來現代化的結算方式。 「策略性牛肉儲備」提供結構化的庫存協調機制，令市場於受壓期間得以穩定供應量。

資本構成：第一階段基礎設施融資

Beef.com 已就一項價值 2,500 萬美元的第一階段基礎設施證券化計劃展開洽商，為供應路徑及結算架構的部署進行融資。

第一階段資本將會支持：

交易架構的發展

以牧場經營者為導向的供應路徑整合

符合監管與合規的要求

在機構以試點形式實施

營運導入與可擴展性

這筆基礎設施資金用於美國牛肉市場的特定區域走廊內，針對可衡量的交易流改善而作出投資。 經驗證與擴大採用後，後續階段預計會將供應路徑擴展至全國範圍，並整合更廣泛的流動資金參與。

符合資格的機構投資者及經認可的策略合作夥伴，可就第一階段的參與索取私募發行說明文件，以及安排行政人員簡報。

市場定位

Beef.com 掌控價值超過 5,000 億美元的全球牛肉產業權威領域，現正逐步發展成為定價、供應路徑、結算及儲備基礎設施的基本協調樞紐。

Beef.com 的價值和構建方式，與交易所基礎設施類似（可與金融結算平台比較），卻非消費者食物品牌。

此舉代表著全球其中一項最重要的產業，掌握對底層基礎設施的擁有權。

行政人員寄語

Texas Slim 表示：「此舉並非要推出一個網站， 而是透過牛肉經濟重建產品和資金流動的方式。 當供應路徑獲得驗證而且結算具有效率，基礎便得以鞏固。」

關於 Beef.com

Beef.com 現正發展成為全球牛肉產業的數碼基礎設施，專注於可驗證的供應路徑、清楚透明的定價，以及現代化的結算系統。

它並非零售業務， 而是基礎設施。

