Beef.com lanceert infrastructuurblauwdruk om de digitale ruggengraat te bouwen van een rancher-gerichte voedseleconomie

CANYON, Texas, 6 maart 2026 /PRNewswire/ -- Beef.com, het categorie-bepalende wereldwijde domein dat werd verworven door Texas Slim, kondigde vandaag aan dat het de eerste speciale digitale infrastructuur voor de wereldwijde rundvleesindustrie ontwikkelt — waarbij ranchers voor het eerst op schaal rechtstreeks worden verbonden met prijsinformatie, betalingen en marktverrekening.

Dit is geen e-commerce-lancering. Het is infrastructuur.

Amerikaanse ranchers opereren binnen een systeem dat tegen hen werkt — ondoorzichtige prijsstelling, trage betalingen en tussenpersonen die bij elke stap marges afromen. Beef.com wordt gebouwd om die structuur te veranderen, niet om er omheen te werken.

Het platform is ontworpen om iets te realiseren wat de rundvleessector nog nooit heeft gehad: één transparante laag waarin producten worden verhandeld, prijzen worden geverifieerd en ranchers sneller worden betaald — ondersteund door reële activa.

Beef.com gaat nu in gesprek met institutionele investeerders, infrastructuurkapitaal, fintech-partners en belanghebbenden uit de landbouwsector om deel te nemen aan de uitrol van fase I.

Platformarchitectuur

Beef.com wordt opgezet als:

een realtime Beef Index die transparante prijsvorming mogelijk maakt

een rechtstreeks routeringssysteem voor ranchers dat knelpunten door tussenpersonen vermindert

een digitaal beveiligde afwikkelingslaag die betalingstermijnen verkort

een Strategic Beef Reserve die verstoringen in de bevoorrading moet opvangen

een digitaal herkomstsysteem dat oorsprong en productiegegevens verifieert

Op schaal functioneert het platform als infrastructuur van beurskwaliteit die routering, liquiditeitsbeheer en reservecoördinatie ondersteunt.

Marktstructuur en afwikkeling

De Beef Index creëert geverifieerde, kwaliteitsgebaseerde prijsstelling waarbij kapitaal rechtstreeks naar producenten stroomt — waardoor de ondoorzichtigheid die landbouwmarkten generaties lang heeft gekenmerkt wordt doorbroken.

Het afwikkelingskader moderniseert de clearing van landbouwtransacties door vertragingen te verminderen, frictie tussen tegenpartijen te beperken en de stabiliteit van het werkkapitaal voor ranchers te versterken. De Strategic Beef Reserve biedt een gestructureerd systeem voor voorraadcoördinatie dat bedoeld is om de bevoorrading te stabiliseren tijdens perioden van marktstress.

Kapitaalvorming: fase-I-infrastructuurfinanciering

Beef.com is gesprekken gestart over een infrastructuursecuritisatie van 25 miljoen dollar voor fase I om de uitrol van zijn routering- en afwikkelingsarchitectuur te financieren.

Het kapitaal voor fase I zal worden ingezet voor:

ontwikkeling van beursarchitectuur

integratie van directe routing voor ranchers

afstemming op regelgeving en compliance

uitvoering van institutionele pilotprojecten

operationele onboarding en schaalbaarheid

Dit betreft infrastructuurkapitaal dat gericht is op meetbare verbetering van transactiestromen binnen duidelijk afgebakende regionale corridors van de Amerikaanse rundvleesmarkt. Na validatie en bredere adoptie zullen volgende fasen naar verwachting de routering nationaal uitbreiden en een bredere deelname van liquiditeit integreren.

Gekwalificeerde institutionele investeerders en erkende strategische partners worden uitgenodigd om private aanbiedingsdocumenten op te vragen en een executive briefing te plannen over deelname aan fase I.

Marktpositionering

Beef.com beheert het bepalende wereldwijde domein binnen een sector van meer dan 500 miljard dollar en wordt ontwikkeld als de fundamentele coördinatielaag voor prijsstelling, routering, afwikkeling en reserve-infrastructuur.

Beef.com wordt gewaardeerd en opgebouwd als infrastructuur vergelijkbaar met financiële clearingplatforms — niet als consumentenmerk voor voedingsproducten.

Dit vertegenwoordigt eigendom van basisinfrastructuur in een van de meest essentiële sectoren ter wereld.

Verklaring van de directie

"Het gaat hier niet om het lanceren van een website," zei Texas Slim. "Het gaat erom opnieuw op te bouwen hoe producten en kapitaal door de rundvleeseconomie bewegen. Wanneer routering wordt geverifieerd en afwikkeling efficiënt is, wordt de basis sterker."

Over Beef.com

Beef.com wordt ontwikkeld als digitale infrastructuur voor de wereldwijde rundvleesindustrie, gericht op geverifieerde routering, transparante prijsstelling en gemoderniseerde afwikkelingssystemen.

Het is geen retail. Het is infrastructuur.

Investeerders- en partnerschapsvragen

