Beef.com Luncurkan Rencana Infrastruktur Untuk Membangun Tulang Punggung Digital Ekonomi Pangan yang Mengutamakan Peternak

CANYON, Texas, 6 Maret 2026 /PRNewswire/ - Beef.com adalah domain global penentu kategori yang diakuisisi oleh Texas Slim. Hari ini Beef.com mengumumkan proses pembangunan jaringan infrastruktur digital khusus yang pertama untuk industri daging sapi global - yang menghubungkan peternak secara langsung dengan penetapan harga, pembayaran, dan penyelesaian pasar untuk pertama kalinya dalam skala besar.

Ini bukan peluncuran e-commerce. Tapi infrastruktur.

Para peternak Amerika beroperasi dalam sistem yang merugikan mereka - penetapan harga yang tidak transparan, pembayaran yang lambat, dan perantara yang mengambil keuntungan di setiap proses. Beef.com dibuat untuk mengubah struktur ini, bukan menyiasatinya.

Platform ini dirancang untuk melakukan tindakan yang belum pernah terjadi dalam industri daging sapi: satu lapisan yang transparan di mana produk bergerak, harga diverifikasi, dan peternak dibayar dengan lebih cepat - didukung oleh aset nyata.

Saat ini Beef.com melibatkan investor institusi, penyedia modal infrastruktur, mitra dari perusahaan teknologi keuangan, dan pemangku kepentingan di sektor pertanian untuk berpartisipasi dalam implementasi Tahap 1.

Arsitektur Platform

Beef.com dirancang sebagai:

Indeks Daging Sapi di waktu nyata yang memungkinkan penemuan harga secara transparan

Sistem distribusi langsung dari peternak sehingga mengurangi hambatan dari pihak perantara

Lapisan penyelesaian yang terlindungi secara digital untuk mempercepat siklus pembayaran

Cadangan Daging Sapi Strategis yang dirancang untuk mengantisipasi gangguan pasokan

Sistem verifikasi asal-usul secara digital untuk memastikan data asal dan data produksi

Dalam skala besar, platform ini berfungsi sebagai infrastruktur setingkat bursa yang mendukung pengaturan alur transaksi, manajemen likuiditas, dan koordinasi cadangan.

Struktur & Penyelesaian Pasar

Indeks Daging Sapi menetapkan harga terverifikasi dan berdasarkan kualitas dengan modal yang disalurkan langsung kepada produsen sehingga menghilangkan keadaan tidak transparan yang menjadi ciri khas pasar pertanian selama turun-temurun.

Kerangka kerja penyelesaian transaksi ini memodernisasi proses kliring di sektor pertanian dengan cara mempercepat proses, mengurangi konflik antar pihak, dan memperkuat stabilitas modal kerja bagi peternak. Cadangan Daging Sapi Strategis menyediakan koordinasi inventaris terstruktur yang dirancang untuk menstabilkan pasokan di saat pasar mengalami tekanan.

Pembentukan Modal: Peningkatan Infrastruktur Tahap I

Beef.com telah memulai diskusi sekuritisasi infrastruktur Tahap I senilai $25 juta untuk mendanai implementasi arsitektur pengaturan alur transaksi dan penyelesaian.

Modal Tahap I akan mendukung:

Pengembangan arsitektur pertukaran

Integrasi distribusi langsung dari peternak

Penyelarasan peraturan dan kepatuhan

Pelaksanaan uji coba kelembagaan

Orientasi dan skalabilitas operasional

Modal infrastruktur ini bertujuan untuk meningkatkan aliran transaksi secara terukur di koridor regional tertentu di pasar daging sapi Amerika Serikat Setelah proses validasi dan penggunaan yang meningkat, tahap-tahap selanjutnya diperkirakan akan memperluas sistem pengaturan alur transaksi nasional dan melibatkan partisipasi likuiditas yang lebih luas.

Investor institusi yang memenuhi syarat dan mitra strategis terakreditasi dapat meminta materi penawaran tertutup dan menjadwalkan pengarahan eksekutif terkait partisipasi Tahap I.

Posisi Pasar

Beef.com mengendalikan domain global yang menentukan dalam industri ini senilai lebih dari $500 miliar dan dikembangkan sebagai lapisan koordinasi dasar untuk penetapan harga, pengaturan alur transaksi, penyelesaian, dan infrastruktur cadangan.

Beef.com dihargai dan dibangun seperti infrastruktur bursa - setara dengan platform kliring keuangan - bukan sebagai merek makanan konsumen.

Beef.com mewakili kepemilikan infrastruktur lapisan dasar di salah satu industri terpenting di dunia.

Pernyataan Pejabat Eksekutif

"Kami bukan meluncurkan situs web," kata Texas Slim. "Namun kami merombak pergerakan produk dan modal dalam ekonomi daging sapi. Setelah pengaturan alur transaksi terverifikasi dan penyelesaian yang efisien, landasannya akan semakin kuat."

Tentang Beef.com

Beef.com dikembangkan sebagai infrastruktur digital untuk industri daging sapi global, yang berfokus pada pengaturan alur transaksi terverifikasi, penetapan harga yang transparan, dan sistem penyelesaian yang dimodernisasi.

Ini bukan ritel. Tapi infrastruktur.

