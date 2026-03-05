Beef.com lance un plan d'infrastructure pour construire l'épine dorsale numérique d'une économie alimentaire centrée sur l'éleveur

CANYON, Texas, 6 mars 2026 /PRNewswire/ -- Beef.com, le site mondial pionnier acquis par Texas Slim, annonce aujourd'hui la mise en place du premier réseau d'infrastructure numérique dédié à l'industrie mondiale du bœuf pour connecter, pour la première fois et à grande échelle, les éleveurs directement à la tarification, au paiement et au règlement du marché.

Il ne s'agit pas d'un lancement de commerce électronique. Il s'agit d'une infrastructure.

Les éleveurs américains opèrent au sein d'un système construit contre eux : tarification opaque, paiements lents et intermédiaires qui prélèvent des marges à chaque étape. Beef.com est conçu pour modifier cette structure, et non pour la contourner.

La plateforme est conçue pour faire quelque chose que le secteur de la viande bovine n'a jamais connu : un canal unique et transparente où les produits circulent, les prix sont vérifiés et les éleveurs sont payés plus rapidement - avec l'appui d'actifs réels.

Beef.com sollicite actuellement des investisseurs institutionnels, des capitaux d'infrastructure, des partenaires fintechs et des acteurs du secteur agricole pour participer à la phase I du déploiement.

Architecture de la plateforme

Beef.com est structuré comme :

un indice de la viande bovine en temps réel permettant une découverte transparente des prix

un système d'acheminement direct depuis l'éleveur pour réduire les goulets d'étranglement intermédiaires

une couche de règlement sécurisée numériquement pour raccourcir les cycles de paiement

une réserve stratégique de viande bovine destinée à pallier les ruptures d'approvisionnement

un système de provenance numérique vérifiant l'origine et les données de production

À l'échelle, la plateforme fonctionne comme une infrastructure de niveau boursier prenant en charge l'acheminement, la gestion des liquidités et la coordination des réserves.

Structure du marché et règlement

Le Beef Index établit des prix vérifiés, basés sur la qualité, avec des capitaux directement acheminés vers les producteurs, ce qui met fin à l'opacité qui a défini les marchés agricoles pendant des générations.

Le cadre de règlement modernise la compensation agricole en réduisant les délais, en limitant les frictions entre les contreparties et en renforçant la stabilité des fonds de roulement des éleveurs. La réserve stratégique de viande bovine assure une coordination structurée des stocks destinée à stabiliser l'offre pendant les périodes de tension du marché.

Formation du capital : Phase I de la levée de fonds pour l'infrastructure

Beef.com a entamé des discussions en vue d'une titrisation d'infrastructure de phase I de 25 millions de dollars pour financer le déploiement de son architecture d'acheminement et de règlement.

Le capital de la phase I servira :

au développement de l'architecture des échanges

à l'intégration de l'acheminement direct depuis l'éleveur

à l'alignement réglementaire et à la conformité

à l'exécution du pilote institutionnel

à l'intégration opérationnelle et évolutivité

Il s'agit d'un capital d'infrastructure destiné à améliorer de manière mesurable le flux des transactions dans des couloirs régionaux définis du marché américain de la viande bovine. Une fois validées et adoptées, les phases suivantes devraient permettre d'étendre l'acheminement à l'échelle nationale et d'intégrer une plus grande participation des liquidités.

Les investisseurs institutionnels qualifiés et les partenaires stratégiques accrédités sont invités à demander des documents d'offre privée et à planifier des réunions d'information concernant la participation à la phase I.

Positionnement sur le marché

Beef.com contrôle le domaine mondial définitif au sein d'une industrie de plus de 500 milliards de dollars et est en cours de développement en tant que couche de coordination fondamentale pour la tarification, l'acheminement, le règlement et l'infrastructure de réserve.

Beef.com est évalué et construit comme une infrastructure de négociation - comparable aux plateformes de compensation financière - et non comme une marque de produits alimentaires de consommation.

Le domaine représente la propriété d'une infrastructure de base dans l'une des industries les plus essentielles au monde.

Déclaration de la direction

« Il ne s'agit pas de lancer un site web », déclare Texas Slim. « L'objectif est de reconstruire la façon dont les produits et les capitaux circulent dans l'économie de la viande bovine. Lorsque l'acheminement est vérifié et que le règlement est efficace, les fondations sont renforcées ».

À propos de Beef.com

Beef.com est développé en tant qu'infrastructure numérique pour l'industrie mondiale de la viande bovine, axée sur la vérification de l'acheminement, la transparence des prix et la modernisation des systèmes de règlement.

Il ne s'agit pas d'un site de vente au détail. Il s'agit d'une infrastructure.

Demandes de renseignements des investisseurs et des partenaires

[email protected] [email protected]

Relations avec les médias : [email protected]