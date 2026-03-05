Beef.com presenta un progetto infrastrutturale per costruire la dorsale digitale di un'economia alimentare incentrata sugli allevatori

CANYON, Texas, 6 marzo 2026 /PRNewswire/ -- Beef.com, il dominio globale di riferimento della categoria acquisito da Texas Slim, ha annunciato in data odierna la realizzazione della prima rete di infrastrutture digitali dedicata all'industria globale della carne bovina. In questo modo gli allevatori saranno collegati per la prima volta, e su larga scala, direttamente a prezzi, pagamenti e regolamento delle transazioni di mercato.

Non si tratta del lancio di una piattaforma di e-commerce ma di un'infrastruttura.

Gli allevatori statunitensi operano all'interno di un sistema che li penalizza: prezzi poco chiari, pagamenti lenti e intermediari che trattengono margini di guadagno a ogni fase della filiera. Beef.com nasce per cambiare questa struttura, non per eluderla.

La piattaforma è pensata per offrire qualcosa che mancava nell'industria della carne bovina: un unico livello trasparente dove i prodotti vengono scambiati, i prezzi sono verificati e gli allevatori ricevono pagamenti più veloci, il tutto garantito da asset reali.

Beef.com sta ora coinvolgendo gli investitori istituzionali, i capitali infrastrutturali, i partner fintech e gli stakeholder del settore agricolo nella partecipazione alla fase I dell'implementazione.

Architettura della piattaforma

L'architettura di Beef.com è strutturata come segue:

Un Beef Index in tempo reale che consente di determinare i prezzi in modo trasparente

Un sistema di instradamento diretto degli allevatori che riduce i colli di bottiglia creati dagli intermediari

Un livello di regolamento digitale protetto che comprime i tempi di pagamento

Una Strategic Beef Reserve concepita per attenuare le interruzioni dell'offerta

Un sistema digitale di tracciabilità che verifica i dati relativi all'origine e alla produzione

Su larga scala, la piattaforma funziona come un'infrastruttura di scambio in grado di supportare l'instradamento delle transazioni, la gestione della liquidità e il coordinamento delle riserve.

Struttura e regolamento del mercato

Il Beef Index introduce un sistema di prezzi verificati basato sulla qualità, con i capitali inviati direttamente ai produttori, eliminando così l'opacità che ha caratterizzato i mercati agricoli per generazioni.

Il sistema di regolamento delle transazioni modernizza i meccanismi di compensazione nel settore agricolo riducendo i ritardi, limitando le frizioni tra le controparti e rafforzando la stabilità del capitale circolante per gli allevatori. La Strategic Beef Reserve fornisce un coordinamento strutturato delle scorte pensato per stabilizzare l'offerta durante i periodi di stress del mercato.

Costituzione del capitale: raccolta di fondi per l'infrastruttura, fase I

Beef.com ha avviato le trattative per una cartolarizzazione infrastrutturale della fase I, del valore di 25 milioni di dollari, al fine di finanziare l'implementazione dell'architettura di instradamento e regolamento.

Il capitale della fase I servirà a sostenere:

Sviluppo dell'architettura di scambio

Integrazione del sistema di instradamento diretto degli allevatori

Allineamento normativo e di conformità

Esecuzione di progetti pilota istituzionali

Onboarding operativo e scalabilità della piattaforma

Si tratta di capitale infrastrutturale destinato a migliorare in modo misurabile il flusso delle transazioni all'interno di corridoi regionali definiti del mercato statunitense della carne bovina. Una volta validato il modello e adottato su larga scala, le fasi successive prevedono l'estensione dell'instradamento a livello nazionale e l'integrazione di una più ampia partecipazione di liquidità.

Gli investitori istituzionali qualificati e i partner strategici accreditati sono invitati a richiedere la documentazione dell'offerta privata e a fissare incontri informativi con i dirigenti in merito alla partecipazione alla fase I.

Posizionamento sul mercato

Beef.com controlla il dominio globale definitivo all'interno di un settore da oltre 500 miliardi di dollari e viene sviluppato come livello di coordinamento fondamentale per le infrastrutture di determinazione dei prezzi, l'instradamento delle transazioni, il regolamento e le riserve.

Beef.com è progettato e valutato come un'infrastruttura di scambio, simile alle piattaforme di compensazione dei mercati finanziari, e non come un marchio alimentare per i consumatori.

Si tratta della proprietà di un'infrastruttura di base in uno dei settori più essenziali al mondo.

Dichiarazione del management

"Non si tratta del lancio di un sito web", ha affermato Texas Slim. "Si tratta di ricostruire il modo in cui prodotti e capitali si muovono all'interno del settore della carne bovina. Quando l'instradamento è verificato e il regolamento è efficiente, le fondamenta del sistema diventano più solide".

Informazioni su Beef.com

Beef.com viene sviluppato come un'infrastruttura digitale per l'industria globale della carne bovina, incentrata su instradamento verificato delle transazioni, prezzi trasparenti e sistemi di regolamento modernizzati.

Non è retail. Si tratta di un'infrastruttura.

