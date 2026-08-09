Bybit demanda a Corea del Norte y al Grupo Lazarus y consigue una medida cautelar que congela los activos robados en una iniciativa histórica de recuperación de criptoactivos

Una demanda acusa a Corea del Norte y al Grupo Lazarus de orquestar el robo de 1.500 millones de dólares, mientras que la congelación de activos ordenada por el tribunal respalda los esfuerzos de recuperación y Bybit amplía su colaboración con las fuerzas del orden y los socios del sector para reforzar la rendición de cuentas por ciberdelitos relacionados con las criptomonedas

DUBAI, Emiratos Árabes Unidos, 9 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Bybit, la segunda mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo por volumen de operaciones, anunció hoy que ha presentado una demanda civil ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia contra la República Popular Democrática de Corea (RPDC), su Oficina General de Reconocimiento (RGB) y el Grupo Lazarus, al que las autoridades estadounidenses han identificado como el grupo de hackers vinculado a la RPDC responsable del ciberataque de febrero de 2025.

Bybit también ha conseguido una medida cautelar que congela los activos robados identificados que están en poder de personas y entidades no identificadas que poseen o transfieren dichos fondos, a las que en el caso se denomina «demandados John Doe». La orden tiene por objeto preservar los activos digitales robados identificados mientras continúa el litigio, lo que supone un paso importante en los esfuerzos continuos de Bybit por recuperar fondos, apoyar las investigaciones de las fuerzas del orden internacionales y reforzar la rendición de cuentas en los casos de ciberdelincuencia a gran escala. De hecho, el tribunal consideró que «Bybit ha demostrado que tiene probabilidades de prevalecer en cuanto al fondo» en su demanda.

La acción judicial forma parte de una estrategia más amplia que combina la inteligencia basada en blockchain, la cooperación internacional y las vías judiciales para perseguir a los responsables de lo que el tribunal, al conceder la orden de restricción temporal inicial, describió como «uno de los mayores robos de criptomonedas de la historia». Si bien las investigaciones penales siguen siendo competencia de las autoridades gubernamentales, los procedimientos civiles ofrecen una vía adicional para preservar los activos y proteger los intereses de las partes afectadas.

«Nuestro objetivo nunca ha cambiado: proteger primero a nuestros usuarios, recuperar lo que podamos y asegurarnos de que los responsables de estos ataques rindan cuentas», afirmó Ben Zhou, cofundador y CEO de Bybit . «El ataque de Lazarus no fue solo un ataque contra Bybit. Fue un ataque a la confianza en nuestro sector. Por eso hemos colaborado estrechamente con investigadores, plataformas de intercambio, organismos reguladores, fuerzas del orden y, ahora, los tribunales. Esperamos que esto suponga un paso más para que el mundo de las criptomonedas sea un entorno mucho más difícil para que operen los delincuentes y un lugar mucho más seguro para todos los demás».

Fortalecimiento de la rendición de cuentas mediante acciones legales

La medida cautelar prohíbe la transferencia o disipación de los activos identificados relacionados con el caso mientras se desarrolle el litigio. Bybit tiene la intención de solicitar medidas judiciales adicionales a medida que avance el procedimiento.

La acción civil se está llevando a cabo con independencia de las investigaciones penales en curso realizadas por las autoridades policiales estadounidenses. Bybit sigue colaborando estrechamente con los organismos pertinentes, incluido el FBI, compartiendo información sobre blockchain y resultados de investigaciones que puedan contribuir a ampliar las medidas de aplicación de la ley.

Dado que los activos digitales se están convirtiendo cada vez más en objetivo de sofisticados ciberdelitos transfronterizos, la empresa considera que las vías legales, junto con la aplicación de la legislación penal, pueden desempeñar un papel importante a la hora de preservar los activos recuperables y reforzar la rendición de cuentas.

La colaboración global impulsa la recuperación de activos

Desde el incidente ocurrido en febrero de 2025, Bybit ha colaborado con empresas de análisis de cadenas de bloques, plataformas de intercambio, entidades de custodia y organismos internacionales encargados de la aplicación de la ley para rastrear los activos robados y desarticular las redes de blanqueo.

Hasta la fecha:

Se han recuperado aproximadamente 48,4 millones de dólares estadounidenses en activos robados.

Se han congelado más de 30,5 millones de dólares estadounidenses en más de 28 plataformas de intercambio y entidades de custodia, a la espera de nuevas medidas legales y de investigación.

Estas medidas también han servido de apoyo a medidas de las fuerzas del orden de mayor alcance dirigidas contra infraestructuras que presuntamente se utilizan para blanquear fondos robados. Las autoridades alemanas desmantelaron la plataforma de intercambio de criptomonedas eXch, mientras que las autoridades alemanas y suizas desarticularon posteriormente Cryptomixer.io, eliminando canales clave utilizados para transferir ingresos ilícitos. En conjunto, estas medidas ponen de manifiesto el impacto que tiene una cooperación eficaz entre el sector privado y las fuerzas del orden en la lucha contra la ciberdelincuencia transnacional.

«La verdadera prueba llega después de la crisis», añadió Ben. «Es entonces cuando se demuestra si tu compromiso es real. Para nosotros, eso significa seguir reforzando nuestra seguridad, colaborando estrechamente con investigadores y socios del sector y haciendo todo lo posible para proteger a nuestros usuarios. La confianza no es algo que se pueda reclamar. Hay que ganársela con hechos, día tras día».

Creación de un ecosistema de activos digitales más resiliente

Los procedimientos judiciales constituyen uno de los elementos del compromiso más amplio de Bybit con la mejora de los estándares de seguridad en todo el sector de las criptomonedas. La empresa sigue invirtiendo en capacidades avanzadas de inteligencia basada en blockchain, profundizando la cooperación con las plataformas de intercambio y los organismos reguladores, y apoyando iniciativas destinadas a hacer que el robo de activos digitales resulte cada vez más difícil, rastreable y costoso para las organizaciones delictivas.

Esta medida refleja el compromiso de Bybit de exigir responsabilidades a los actores maliciosos respaldados por Estados y de utilizar todas las vías legales disponibles, tanto civiles como en colaboración con las fuerzas del orden, para combatir los ciberdelitos dirigidos al sector de los activos digitales.

El procedimiento civil sigue en curso. Bybit seguirá colaborando con las autoridades competentes y proporcionará información actualizada en la medida en que lo permita el tribunal.

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FUENTE Bybit