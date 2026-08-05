Bybit.eu amplía su oferta en Europa tras la obtención de la licencia de entidad de dinero electrónico por parte de Bybit Payments GmbH

La licencia permitirá ofrecer servicios regulados de dinero electrónico y de pago en la plataforma Bybit.eu, además de los servicios relacionados con criptoactivos

VIENA, 5 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Bybit.eu ha anunciado hoy que Bybit Payments GmbH ha obtenido una licencia de entidad de dinero electrónico (EMI) otorgada por la Autoridad de Mercados Financieros de Austria (FMA).

Bybit Payments GmbH prestará servicios regulados de dinero electrónico y de pago a través de la plataforma Bybit.eu. Los servicios relacionados con criptoactivos que se ofrecen en la misma plataforma son prestados por separado por Bybit EU GmbH, un proveedor austriaco de servicios de criptoactivos autorizado en virtud del Reglamento sobre los mercados de criptoactivos (MiCAR) desde mayo de 2025.

Para cumplir con los requisitos normativos, las dos entidades austriacas cuentan con autorizaciones y responsabilidades normativas distintas. Bybit EU GmbH cuenta con la autorización MiCAR para prestar servicios relacionados con criptoactivos, mientras que Bybit Payments GmbH cuenta con la licencia EMI para prestar servicios de dinero electrónico y de pago. Sus servicios se unificarán a través de la plataforma Bybit.eu para ofrecer una experiencia más integrada a los clientes de Europa.

"Europa está marcando la pauta a nivel mundial sobre cómo los activos digitales y los servicios financieros pueden evolucionar conjuntamente bajo una normativa clara", afirmó Georg Harer, Managing director de Bybit EU GmbH y Bybit Payments GmbH.

"La licencia de EMI concedida a Bybit Payments GmbH supone un hito importante en nuestro compromiso a largo plazo con Europa. Junto con la autorización MiCAR de la que dispone Bybit EU GmbH, esto sienta bases normativas complementarias para conectar los criptoactivos, los pagos y los servicios financieros cotidianos a través de la plataforma Bybit.eu".

La licencia EMI proporciona a Bybit Payments GmbH la base normativa para futuras funciones de pago, entre las que pueden figurar los pagos entre particulares, los servicios de dinero electrónico, la autenticación reforzada de clientes, las funcionalidades de banca abierta, las soluciones de pago para comerciantes y futuras iniciativas relacionadas con las tarjetas, a medida que se vayan introduciendo dichos servicios de conformidad con los requisitos aplicables.

"Esta licencia permite a Bybit Payments GmbH desarrollar servicios de pago regulados que complementen los servicios de criptoactivos ofrecidos por Bybit EU GmbH. Es fundamental mantener una distinción clara entre las dos entidades reguladas. Cada entidad prestará servicios dentro de sus propias competencias, mientras que los clientes podrán acceder a dichos servicios a través de la plataforma Bybit.eu", afirmó Bernhard Krick, Managing director de Bybit Payments GmbH.

La licencia EMI también ayudará a Bybit Payments GmbH a establecer relaciones estratégicas con entidades financieras, proveedores de pagos y socios empresariales, al tiempo que reducirá progresivamente su dependencia de las infraestructuras de pago de terceros.

En breve se facilitará más información, incluidas las fechas concretas de lanzamiento de los productos y los detalles de la implementación a escala europea.

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Acerca de Bybit EU

Bybit.eu es la plataforma europea a través de la cual las entidades de Bybit, reguladas de forma independiente, ofrecen sus servicios.

Bybit EU GmbH es un proveedor austriaco de servicios de criptoactivos autorizado en virtud del MiCAR. Ofrece servicios relacionados con criptoactivos a clientes de todo el Espacio Económico Europeo, excepto Malta, a través de la plataforma Bybit.eu.

Bybit EU GmbH está autorizada a prestar los siguientes servicios:

custodia y gestión de criptoactivos en nombre de los clientes

intercambio de criptoactivos por fondos

intercambio de criptoactivos por otros criptoactivos

colocación de criptoactivos

servicios de transferencia de criptoactivos por cuenta de los clientes

Bybit EU GmbH no gestiona una plataforma de trading de criptoactivos ni ofrece asesoramiento en materia de inversión.

Bybit Payments GmbH es una entidad de dinero electrónico austriaca autorizada por la FMA. Ofrecerá servicios regulados de dinero electrónico y de pago a través de la plataforma Bybit.eu a medida que se vayan introduciendo dichos servicios.

Los servicios de Bybit EU GmbH y Bybit Payments GmbH están sujetos a sus respectivas autorizaciones reglamentarias, a los términos y condiciones aplicables y a su disponibilidad en la jurisdicción correspondiente.

Contacto de prensa: [email protected]

Página web: www.bybit.eu

Aviso legal: Este comunicado de prensa se facilita únicamente con fines informativos y no constituye un consejo de inversión ni una oferta de compra o venta de activos digitales. Los productos y servicios mencionados en el presente documento están sujetos a las leyes y normativas aplicables en las jurisdicciones pertinentes y es posible que no estén disponibles en determinadas regiones.

FUENTE Bybit