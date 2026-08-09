Bybit klaagt Noord-Korea en de Lazarus-groep aan en verkrijgt een voorlopige bevriezingsmaatregel om gestolen cryptografische tegoeden te bevriezen in een baanbrekende inspanning tot terugwinning van digitale tegoeden

De rechtszaak verwijt Noord-Korea en de Lazarus-groep de diefstal van $ 1,5 miljard. De door de rechtbank bevolen bevriezing van activa ondersteunt de terugwinningsacties. Daarnaast breidt Bybit de samenwerking met wetshandhavingsinstanties en branchepartners uit om meer verantwoordingsplicht af te dwingen voor cybercriminaliteit met cryptografische tegoeden

DUBAI, VAE, 9 augustus 2026 /PRNewswire/-- Bybit, de op één na grootste cryptovalutabeurs ter wereld qua handelsvolume, heeft vandaag aangekondigd een civiele rechtszaak aanhangig te hebben gemaakt bij het Amerikaanse Hof van het District Columbia tegen de Democratische Volksrepubliek Korea (DVRK), het Reconnaissance General Bureau (RGB) en de Lazarus-groep. Amerikaanse autoriteiten hebben deze groep geïdentificeerd als de Noord-Koreaanse hackgroep die verantwoordelijk is voor de cyberaanval in februari 2025.

Bybit heeft bovendien een voorlopige bevriezingsmaatregel verkregen om de vastgestelde gestolen cryptografische tegoeden te bevriezen. Deze tegoeden worden gehouden of verplaatst door onbekende personen en entiteiten, die in de zaak worden aangeduid als onbekende gedaagden. Het rechterlijk bevel heeft tot doel de vastgestelde gestolen digitale activa te bewaren gedurende de lopende rechtszaak en vormt een belangrijke stap in de voortdurende inspanningen van Bybit om fondsen terug te winnen, internationale onderzoeken van wetshandhavingsdiensten te ondersteunen en meer verantwoordingsplicht af te dwingen voor grootschalige cybercriminaliteit. De rechtbank stelde zelfs vast dat „Bybit aannemelijk heeft gemaakt dat zij waarschijnlijk gelijk zal krijgen in de kern van de rechtszaak".

Deze juridische stap maakt deel uit van een bredere strategie die blockchain-intelligentie, internationale samenwerking en rechterlijke rechtsmiddelen combineert. Het doel is om de illegale actoren te vervolgen. Bij het toekennen van de voorlopige voorziening beschreef de rechtbank de hack als „een van de grootste diefstallen van cryptografische tegoeden uit de geschiedenis". Hoewel strafrechtelijke onderzoeken onder de bevoegdheid van overheidsinstanties vallen, bieden civiele procedures een extra mogelijkheid om activa te bewaren en de belangen van getroffen belanghebbenden te beschermen.

„Onze focus is nooit veranderd: eerst onze gebruikers beschermen, zoveel mogelijk tegoeden terugwinnen en ervoor zorgen dat de personen achter deze aanvallen ter verantwoording worden geroepen", aldus Ben Zhou, Co-founder and CEO van Bybit. „De aanval van de Lazarus-groep was niet alleen een aanval op Bybit. Het was een aanval op het vertrouwen in onze branche. Daarom hebben we nauw samengewerkt met onderzoekers, cryptovalutabeurzen, toezichthouders en wetshandhavingsinstanties, en nu ook met de rechtbanken. Wij hopen dat dit weer een stap voorwaarts betekent om criminele actoren het werken met cryptografische tegoeden veel moeilijker te maken en de sector veiliger te maken voor alle andere gebruikers."

Versterking van de verantwoordingsplicht via juridische stappen

De voorlopige bevriezingsmaatregel verbiedt de overdracht of verspilling van vastgestelde tegoeden die verband houden met de lopende rechtszaak. Bybit is van plan om aanvullende rechterlijke rechtsmiddelen aan te vragen naarmate de procedure vordert.

Deze civiele procedure wordt los van de lopende strafrechtelijke onderzoeken van Amerikaanse wetshandhavingsinstanties gevoerd. Bybit blijft nauw samenwerken met relevante instanties, waaronder de FBI, door blockchain-intelligentie en onderzoeksresultaten te delen die bredere handhavingsacties kunnen ondersteunen.

Aangezien digitale tegoeden steeds vaker het doelwit vormen van geavanceerde grensoverschrijdende cybercriminaliteit, vindt het bedrijf dat rechterlijke rechtsmiddelen naast strafrechtelijke handhaving een belangrijke rol spelen bij het behoud van terugwinbare tegoeden en het versterken van de verantwoordingsplicht.

Wereldwijde samenwerking voor terugwinning van tegoeden

Sinds het incident in februari 2025 werkt Bybit samen met blockchain-analysebedrijven, cryptovalutabeurzen, bewaarders en internationale wetshandhavingsinstanties om gestolen tegoeden op te sporen en witwasnetwerken te ontwrichten.

Tot op heden:

Er is ongeveer $ 48,4 miljoen aan gestolen tegoeden teruggewonnen.

Meer dan $ 30,5 miljoen is bevroren bij meer dan 28 cryptovalutabeurzen en bewaarders, in afwachting van verdere juridische en onderzoeksmaatregelen.

Deze inspanningen hebben ook bredere handhavingsacties ondersteund gericht op infrastructuur die naar verluidt werd gebruikt voor het witwassen van gestolen tegoeden. Duitse instanties ontmantelden de cryptovalutabeurs eXch, terwijl Duitse en Zwitserse autoriteiten later Cryptomixer.io ontwrichtten en zo belangrijke kanalen voor de overdracht van illegale opbrengsten wegnamen. Samen tonen deze maatregelen het effect van doeltreffende samenwerking tussen de private sector en wetshandhavingsinstanties bij de bestrijding van grensoverschrijdende cybercriminaliteit.

„De echte toets komt na de crisis", voegde Ben toe. „Dan laat je zien of je betrokkenheid oprecht is. Voor ons betekent dat we onze beveiliging blijven versterken, nauw samenwerken met onderzoekers en branchepartners en alles doen om onze gebruikers te beschermen. Vertrouwen kun je niet zomaar opeisen. Je moet het elke dag opnieuw verdienen met je daden."

Opbouw van een veerkrachtiger ecosysteem voor digitale tegoeden

De juridische procedure vormt een onderdeel van de bredere inspanningen van Bybit om de beveiligingsnormen binnen de cryptovalutabranche te verbeteren. Het bedrijf blijft investeren in geavanceerde blockchain-intelligentie, de samenwerking met cryptovalutabeurzen en toezichthouders verdiepen en initiatieven ondersteunen die het voor criminele organisaties steeds moeilijker, traceerbaarder en duurder maken om digitale tegoeden te stelen.

Deze stap weerspiegelt de betrokkenheid van Bybit om door staten gesteunde dreigingsactoren ter verantwoording te roepen en alle beschikbare juridische wegen – zowel civiel als in samenwerking met wetshandhavingsinstanties – te gebruiken om cybercriminaliteit gericht op de sector van digitale tegoeden te ontwrichten.

De civiele procedure loopt nog. Bybit blijft samenwerken met de relevante instanties en geeft updates wanneer de rechtbank dit toestaat.

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Over Bybit

Bybit is The New Financial Platform.

Wij vinden dat iedereen toegang moet hebben tot alle financiële mogelijkheden ter wereld. Daarom bouwen wij het eerste intelligente platform dat iedereen, waar ook ter wereld, verbindt met de wereldwijde financiële markten.

Wereldwijd vertrouwd door meer dan 80 miljoen gebruikers, bundelt Bybit beleggen, handelen, betalingen en vermogensopbouw in één veilig, intelligent ecosysteem. Dankzij AI-ondersteunde technologie, ruime wereldwijde liquiditeit, sterke beveiliging en transparante bedrijfsvoering maakt Bybit wereldfinanciën toegankelijker, efficiënter en krachtiger voor iedereen.

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