EcoHash, filial de Cango especializada en computación de alto rendimiento e inferencia de IA, comienza sus operaciones comerciales

DALLAS, 13 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Cango Inc. (NYSE: CANG) ("Cango" o la "empresa"), una empresa líder en minería de Bitcoin que aprovecha sus operaciones globales para desarrollar una plataforma integrada de energía y computación de IA, anunció hoy el lanzamiento del portal digital oficial de su filial EcoHash Technology LLC ("EcoHash" o la "filial"). Esta plataforma constituye la principal interfaz para las operaciones de computación de alto rendimiento (HPC, por sus siglas en inglés) y de inferencia de IA de EcoHash, y se puede acceder a ella a través de www.ecohash.com. El sitio está diseñado para optimizar las interacciones estratégicas con dos públicos fundamentales: desarrolladores de IA que buscan un procesamiento informático de baja latencia cerca de la fuente, y operadores de procesamiento informático de alto consumo energético que buscan rutas modulares para diversificar la infraestructura.

Goldman Sachs Research prevé que la demanda energética de los centros de datos de EE. UU. podría alcanzar los 700 TWh para 2030, impulsada en gran medida por cargas de trabajo relacionadas con los procesos de inferencia de IA; sin embargo, el suministro máximo disponible se mantiene apenas por encima de los 300 TWh, lo que acentúa la brecha estructural de casi 400 TWh entre la creciente demanda en las exigencias informáticas y el retraso en el desarrollo de infraestructuras. EcoHash responde a estos desafíos aprovechando la huella energética mundial de Cango para implementar módulos de procesamiento estandarizados y listos para usar, en combinación con su plataforma de organización patentada EcoLink. Este sistema integrado unifica y programa a nivel geográfico las capacidades de procesamiento distribuidas con el objetivo de proporcionar un funcionamiento continuo para empresas a través de una recuperación inteligente ante fallas. El resultado es un procesamiento informático adaptable y de baja latencia que puede ampliarse sin problemas y activarse bajo demanda.

Cango cuenta con un espacio para esta iniciativa en su propio centro de minería de 50 MW en Georgia. Al utilizar la infraestructura y el acceso a la energía ya existentes en el centro, el sitio ejecutará modelos de contenedores de serie completa como una "sala de exposiciones". Este centro está diseñado no solo para demostrar el rendimiento real en distintas configuraciones térmicas y energéticas, sino también para servir como centro estratégico de prueba de concepto para colaboradores del sector en el ecosistema de la infraestructura y la minería digitales. Al mostrar la viabilidad comercial de estos módulos listos para ser utilizados, Cango se propone invitar a los colaboradores de todo el mundo a integrarse a la red de EcoHash. Este enfoque de colaboración aspira a construir una red eléctrica de IA, sólida y distribuida a nivel mundial, que reproduzca el modelo de Georgia en sitios con alto potencial tanto dentro como fuera de la red actual de Cango.

Jack Jin, director de Tecnología de EcoHash, comentó: "EcoHash representa el elemento principal de nuestra estrategia para diseñar una plataforma preparada para el futuro y ser nuestro próximo motor de crecimiento, y ahora está iniciando la etapa de comercialización acelerada. Nuestra capa de organización patentada y que constituye el sistema nervioso central de nuestra red, está diseñada para favorecer la asignación inteligente de recursos en tiempo real. Esto conecta los activos energéticos descentralizados directamente a las demandas de inferencia de modelos de lenguaje de gran tamaño, IA generativa y una variedad cada vez mayor de aplicaciones de procesamiento intensivo a medida que se amplía nuestra infraestructura de nodos".

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FUENTE Cango Inc.