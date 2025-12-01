Casio lanzará 25 calculadoras de diseño

Repartiendo alegría con una gran variedad colores y estilos

TOKIO, 30 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. anunció el lanzamiento de 25 nuevas calculadoras de diseño.

Las 25 nuevas calculadoras de diseño ofrecen a los usuarios una amplia gama de colores para satisfacer una gran variedad de preferencias personales y estilos de vida. Con motivo de la celebración del 60 aniversario de su división de calculadoras electrónicas de escritorio, Casio ha reexaminado las cualidades esenciales de sus calculadoras de diseño. Como resultado, la empresa ha actualizado la imagen de su serie de calculadoras de diseño para adaptarse a las tendencias actuales.

■Calculadora colorida

Esta gama ofrece una amplia paleta de colores; desde tonos monocromáticos y pastel hasta tonos ahumados, en calculadoras de dos tonos que funcionan perfectamente tanto para el uso casual cotidiano como en entornos de negocios. El modelo Mini Desk MS-20YC (10 colores) cuenta con un diseño redondeado y sencillo que cabe cómodamente en la mano, mientras que el modelo Portable SL-310YC (5 colores) ofrece una forma compacta y estilizada que se desliza fácilmente en el bolsillo. Los usuarios pueden elegir entre una amplia gama de colores para combinar con su estilo y uso deseado.

■Calculadora estilizada

Esta gama delgada y estilizada se centra en los tonos de color refinados y las texturas premium. La variante Iron Black con acabado metálico presenta una lujosa textura rayada, mientras que las variantes Ice Blue y Shiny Gold tienen un sofisticado acabado pulido. Las variantes Misty Green y Silky White con acabado en resina están elaboradas con un suave brillo mate nacarado. La pantalla de cristal líquido (LCD) y el panel solar están integrados en una sola superficie, creando un diseño sencillo que destaca la textura del material. El diseño negro en capas garantiza un agarre cómodo en este dispositivo delgado. La gama de Calculadoras estilizadas incluye el modelo Compact Desk JW-200DQ (5 colores), y el modelo Mini Desk MS-200DQ (5 colores). Estas calculadoras sofisticadas son aptas para diversos fines, desde uso empresarial hasta para regalar.

Con estos nuevos productos, Casio refuerza su compromiso de ofrecer no solo herramientas de cálculo prácticas sino también alegres opciones divertidas y personalizadas.

La disponibilidad de estas nuevas calculadoras podría variar dependiendo del país.

■Sitio web de la Calculadora colorida

MS-20YC https://www.casio.com/intl/basic-calculators/product.MS-20YC-RD/

SL-310YC https://www.casio.com/intl/basic-calculators/product.SL-310YC-BK/

■Sitio web de la Calculadora estilizada

JW-200DQ https://www.casio.com/intl/basic-calculators/product.JW-200DQ-GN/

MS-200DQ https://www.casio.com/intl/basic-calculators/product.MS-200DQ-GN/

■Sitio web especial del 60.º Aniversario de la calculadora electrónica de escritorio

DISEÑO DE CASIO JAPÓN - 60.º ANIVERSARIO DE LA CALCULADORA ELECTRÓNICA DE ESCRITORIO DE CASIO | CASIO

