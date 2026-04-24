CATL presenta seis innovaciones clave: sistemas multiquímicos que redefinirán la experiencia de la movilidad con energías nuevas

Yang Jun, director general de Negocios de Intercambio de Baterías de CATL (PRNewsfoto/CATL)

En el evento, el Dr. Wu Kai, jefe científico de CATL, analizó de manera sistemática las fortalezas, limitaciones y vías de desarrollo de las distintas tecnologías químicas. Kai señaló que la batería de fosfato de hierro y litio (LFP, por sus siglas en inglés) se está acercando a su límite teórico de densidad energética, lo que la hace más adecuada para un plan tecnológico centrado en la recarga ultrarrápida con el fin de lograr un equilibrio óptimo. La elevada densidad energética de la batería de níquel, cobalto y manganeso (NCM, por sus siglas en inglés) la mantiene a la vanguardia de la competencia mundial, lo que destaca que la densidad energética sigue siendo el indicador clave en el liderazgo. Las baterías de iones de sodio ofrecen un gran potencial para su uso en condiciones de temperaturas extremas y en usos de almacenamiento de energía. Ya sea desde la perspectiva de las necesidades diferenciadas de los consumidores o desde el punto de vista de la seguridad energética y el desarrollo social, el sector de baterías de iones de litio debe buscar un desarrollo coordinado en múltiples sistemas químicos.

Robin Zeng, presidente y director ejecutivo de CATL, destacó en la conferencia que la innovación industrial debe estar impulsada por un riguroso espíritu científico. Para que la tecnología china se expanda a nivel mundial, no solo depende de la rapidez y la escala, sino también de la calidad de la innovación, la capacidad de validación y la credibilidad de la marca.

Batería de carga ultrarrápida Shenxing de tercera generación: ya no es necesario elegir entre una carga ultrarrápida y una vida útil ultralarga

Desde un punto de vista electroquímico, aumentar la velocidad de carga sin comprometer la vida útil de la batería depende de un factor principal: el aumento de temperatura, y no la corriente de mantenimiento. Como muestra la ecuación de Arrhenius, un aumento de 10 °C en la temperatura de la batería puede duplicar aproximadamente la velocidad de las reacciones secundarias internas, un efecto que puede acortar considerablemente la vida útil de la batería.

La batería de carga ultrarrápida Shenxing de tercera generación aborda la generación y disipación de calor mediante tres medidas principales: la reducción de producción de calor durante el funcionamiento, mejor propagación térmica y mayor control de precisión. Como resultado, tras 1.000 ciclos completos, la retención de la capacidad de la batería se mantiene por encima del 90 %, lo que permite alcanzar un equilibrio óptimo entre una carga ultrarrápida y una vida útil extremadamente larga.

La batería de carga ultrarrápida Shenxing de tercera generación ha alcanzado lo que se considera la mayor potencia del sector: velocidad de carga equivalente a 10 C y velocidad máxima de 15 C. La carga del 10 % al 35 % del estado de carga (SOC) tarda solo 1 minuto; del 10 % al 80 % del SOC tarda 3 minutos y 44 segundos; y del 10 % al 98 % del SOC tarda 6 minutos y 27 segundos. Incluso a −30 °C, en condiciones de frío extremo, la recarga del 20 % al 98 % del estado de carga tarda unos 9 minutos.

Además, al combinar la tecnología de autocalentamiento de la batería con una red totalmente integrada de supercargadores y de intercambio de baterías, el sistema está diseñado para permitir una recarga ultrarrápida a baja temperatura que no se vea limitada por las estaciones de recarga, lo que ofrece tanto recarga rápida como intercambio de baterías.

Batería Qilin de tercera generación: más lliviana, potente y más premium, lo que redefine la excelencia de los vehículos eléctricos

Históricamente, para conseguir una gran autonomía en los vehículos eléctricos de gama alta equipados con baterías de LFP se ha recurrido simplemente a aumentar la capacidad, un enfoque que, inevitablemente, va en detrimento de la ligereza del vehículo.

La batería Qilin de tercera generación está diseñada para vehículos eléctricos de gama alta y gran autonomía, alcanza una densidad energética de 280 Wh/kg y permite una autonomía de 1.000 km, además de admitir una carga ultrarrápida de 10 C.

La batería ofrece una potencia máxima de 3 MW, lo que duplica la potencia de la batería de carreras Qilin de segunda generación que compitió en Nürburgring (1.330 kW).

El conjunto completo de baterías pesa solo 625 kg. En comparación con los sistemas LFP equivalentes, esto supone una reducción de peso de 255 kg y un ahorro de espacio de 112 litros. Los indicadores de reducción de peso aportan ventajas extraordinariamente significativas:

El consumo de energía por cada 100 km se reduce en más de un 6 %, lo que supone un ahorro de aproximadamente 0,78 kWh por cada 100 km. En una flota de un millón de vehículos que recorren 20.000 km al año, esto supone un ahorro de 156 millones de kWh de electricidad y una reducción de 78.500 toneladas de emisiones de CO₂.

Las mejoras en rendimiento y seguridad incluyen una reducción de 0,6 segundos en la aceleración de 0 a 100 km/h, una reducción del 12 % en el margen de riesgo de adelantamiento, un aumento del 8 % en la velocidad de maniobra de esquiva, una disminución del 6,5 % en el ángulo de balanceo de la carrocería, una mejora del 15 % al 25 % en la capacidad de esquivar obstáculos y una reducción de aproximadamente 1,44 metros en la distancia de frenado.

Se ha mejorado la durabilidad, con una prolongación de la vida útil de los componentes del chasis en un 40 % y de los neumáticos en más de un 30 %, lo que aumenta los intervalos de sustitución en al menos 10.000 km. Los 112 litros de espacio ahorrados permiten aumentar la altura libre de la cabina en al menos 18 mm.

Partiendo de la norma nacional sobre la "no propagación térmica" (NP), se refuerza la seguridad mediante la "separación térmica-eléctrica", de modo que cada célula incorpora un canal de escape sellado independiente para aislar los fenómenos térmicos y evitar su propagación, lo que garantiza que "el calor siga el canal térmico y la electricidad su propio canal".

Batería condensada Qilin: tecnología de grado aeronáutico aplicada por primera vez a automóviles

La batería condensada Qilin aplica por primera vez tecnología de tipo aeronáutico a los automóviles y alcanza una densidad energética de 350 Wh/kg por célula y una densidad energética volumétrica de 760 Wh/L, lo que supone un nuevo récord para las baterías fabricadas en serie. Esto permite una autonomía de 1.500 km para los sedanes y de más de 1.000 km para camionetas todoterreno (SUV) grandes, con un peso del conjunto controlado dentro de los 650 kg.

La batería compacta cuenta con un cátodo con alto contenido en níquel y un ánodo de silicio-carbono de baja expansión, lo que aumenta la densidad energética en 50 Wh/kg. Su primera caja de aleación de titanio de tipo aeronáutico redujo el grosor en un 60 % y el peso en un 30 %, a la vez que triplicó la resistencia de la unidad y ofreció 20 Wh/kg adicionales de densidad energética.

Esta tecnología se basa en el programa de aviación eléctrica de CATL, en el que los sistemas de 500 Wh/kg superaron las pruebas de vuelo inaugural en aeronaves de 4 toneladas y, actualmente, se están llevando a cabo nuevas pruebas en aeronaves de más de 8 toneladas.

Sustituir electrolito líquido por un sistema condensado elimina los riesgos asociados a fugas y combustión, lo que logra que "el líquido no genere filtración ni incendios". Al mismo tiempo, CATL ha incorporado un nuevo colector de corriente compuesto que actúa como un fusible de acción rápida en casos extremos de cortocircuitos internos.

Batería superhíbrida Freevoy de segunda generación: los híbridos se suman a la era de los 600 km en modo totalmente eléctrico

Batería superhíbrida Freevoy de segunda generación amplía la autonomía en modo totalmente eléctrico hasta los 600 km e incorpora de serie la recarga ultrarrápida 10 C. Esta batería es pionera en "tecnología superhíbrida" que integra materiales LFP y NCM mediante una mezcla uniforme en gradiente, en la que la estructura cristalina de olivino del LFP actúa como eje, lo que permite obtener una mezcla uniforme de materiales LFP y NCM a nivel de partículas de polvo.

De este modo, se alcanza una densidad energética de 230 Wh/kg y se aumenta la autonomía en más de un 15 % sin incrementar el peso de la batería, en comparación con los sistemas que utilizan únicamente LFP. Esto permite abarcar desde el uso doméstico habitual hasta situaciones híbridas de gama alta y versátiles, al ofrecer soluciones óptimas para una amplia variedad de usos.

La versión LFP ofrece una autonomía totalmente eléctrica de hasta 500 km, lo que permite recargar el vehículo solo una vez a la semana para los desplazamientos diarios. La versión NCM amplía aún más la autonomía en modo totalmente eléctrico por encima de los 600 km, con una autonomía total del vehículo que supera los 2.000 km, lo que permite disfrutar de una experiencia de doble uso sin interrupciones, tanto para la conducción eléctrica diaria como para los viajes de larga distancia.

El sistema ofrece 1,5 MW de potencia instantánea a plena carga y mantiene 1,2 MW con un 20 % de estado de carga, lo que permite hacer frente a la pérdida de potencia en condiciones de carga baja. En situaciones todoterreno que requieran una potencia superior a 350 kW, el sistema ofrece más del triple de la potencia necesaria, lo que garantiza un rendimiento constante incluso con niveles de carga bajos.

Entre sus características de seguridad se incluyen revestimiento inferior reforzado capaz de soportar 1.500 julios de energía de impacto (diez veces la norma nacional) y sellado impermeable que permite inmersión continua a 2 metros de profundidad durante más de 200 horas sin que se vea afectado su rendimiento.

Batería de iones de sodio Naxtra: logra la industrialización de las baterías de iones de sodio a escala de GWh

La batería de iones de sodio Naxtra marca la transición de CATL de los avances en el laboratorio a la fabricación a gran escala. Al superar sistemáticamente cientos de desafíos de ingeniería, CATL logró una industrialización a escala de gigavatios-hora.

En 2026, CATL logró resolver cuatro obstáculos clave para la producción en masa de las baterías de iones de sodio: control riguroso de la humedad, gasificación de carbón duro, adhesión del papel de aluminio y sistemas de ánodos autoformables, lo que allana el camino para una implementación confiable a gran escala. Está previsto que la batería de iones de sodio Naxtra entre en fase de producción en masa a gran escala a finales de 2026.

Red integrada de carga superrápida y cambio de baterías: una arquitectura de reabastecimiento unificada

Además, CATL presentó una red integrada de carga superrápida y cambio de baterías, diseñada como un sistema unificado en lugar de soluciones independientes, basada en tres pilares complementarios: recarga doméstica, recarga pública y cambio de baterías, para definir el ecosistema óptimo de recarga de energía. Todas las estaciones de intercambio de baterías "Choco-Swap" para automóviles y "QIJI" para camiones pesados estarán equipadas con sistemas de carga rápida Shenxing, lo que permitirá una verdadera sinergia entre la recarga y el intercambio de baterías, de modo que cada estación sirva tanto como punto de intercambio de baterías como centro de recarga de alta potencia.

Las estaciones integradas de recarga y cambio de baterías cuentan con subestaciones compactas compartidas y módulos de recarga, lo que reduce las etapas de conversión de energía y disminuye la pérdida total de potencia en más de 13 puntos porcentuales en comparación con las estaciones de recarga convencionales equipadas con sistemas de almacenamiento. En situaciones de emergencia, las baterías de la estación se pueden descargar directamente en las estaciones de recarga, lo que eleva la tasa de uso de los equipos por encima del 85 %. Esto permite una capacidad de servicio tres veces mayor por plaza de estacionamiento en comparación con las estaciones de recarga convencionales equipadas con sistemas de almacenamiento, mientras que el costo de inversión fija del segmento de carga rápida se reduce a solo una quinta parte de otros sistemas similares.

CATL lanzó la batería con tecnología Choco-Swap #26, que cuenta con una arquitectura de alto voltaje de 800 V. La primera versión incluye una variante de 75 kWh, a la que seguirán otras de mayor capacidad, totalmente compatibles con los vehículos de 800 V de los segmentos B y C. Con este lanzamiento, el sistema Choco-Swap ampliará su cobertura a una variedad completa de vehículos, desde los modelos del segmento A0 hasta los del segmento C.

En lo que respecta al despliegue de la red, CATL tiene previsto construir 4.000 estaciones integradas de recarga y cambio de baterías para finales de 2026, que abarcarán cerca de 190 ciudades y una red nacional de autopistas que se extiende a lo largo de 12 corredores verticales y 11 horizontales. Hasta la fecha, la red Choco-Swap ya ha instalado 1.470 estaciones en 99 ciudades, y su expansión se sigue acelerando.

En colaboración con fabricantes de automóviles y socios del sector energético, CATL desarrollará de forma conjunta una "red de intercambio de recargas" basada en el intercambio de tecnología, la conectividad sin interrupciones y la inversión conjunta. Entre los socios iniciales se encuentran Changan, Chery, GAC, Seres, SAIC-GM-Wuling y BAIC, con el objetivo de construir más de 100.000 centros de recarga de energía compartidos para finales de 2028.

Avanzando en soluciones energéticas integrales

Desde cinco productos de baterías que abarcan toda la variedad de materiales hasta una red integrada de carga rápida y cambio de baterías, CATL estableció una cadena de valor completa, desde productos para baterías hasta infraestructura.

CATL seguirá invirtiendo en investigación avanzada, fabricación a gran escala y colaboración con el ecosistema para acelerar la transición de la innovación puntual a soluciones energéticas integrales, lo que garantiza que los beneficios del progreso tecnológico sean accesibles en todos los casos de uso de la movilidad.

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FUENTE CATL