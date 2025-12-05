CCTV+ : À la rencontre de la culture Hehe

News provided by

CCTV+

Dec 05, 2025, 14:27 ET

PÉKIN, 5 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Au cours du Forum de la culture Hehe 2025, M. Pino Arlacchi, ancien sous-secrétaire général des Nations unies et conseiller principal du Centre Eu-Asia, a visité le comté de Tiantai dans la ville de Taizhou, dans la province de Zhejiang, et s'est lancé dans l'exploration de la culture Hehe. Quelles expériences le berceau de la culture Hehe offrira-t-il à cet ami étranger ?

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2839350/20251203.mp4

Continue Reading

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

CCTV+: Begegnung mit der Hehe-Kultur

CCTV+: Begegnung mit der Hehe-Kultur

Während des Hehe Culture Forum 2025 besuchte Pino Arlacchi, ehemaliger Beigeordneter Generalsekretär der Vereinten Nationen und Seniorberater des...
CCTV+: Encuentro con la cultura Hehe

CCTV+: Encuentro con la cultura Hehe

Durante el Foro de Cultura Hehe 2025, Pino Arlacchi, ex Subsecretario General de las Naciones Unidas y asesor principal del Centro Eu-Asia, visitó el ...
More Releases From This Source

Explore

Publishing & Information Services

Publishing & Information Services

Broadcast Tech

Broadcast Tech

Computer & Electronics

Computer & Electronics

News Releases in Similar Topics