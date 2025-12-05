CCTV+ : À la rencontre de la culture Hehe

PÉKIN, 5 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Au cours du Forum de la culture Hehe 2025, M. Pino Arlacchi, ancien sous-secrétaire général des Nations unies et conseiller principal du Centre Eu-Asia, a visité le comté de Tiantai dans la ville de Taizhou, dans la province de Zhejiang, et s'est lancé dans l'exploration de la culture Hehe. Quelles expériences le berceau de la culture Hehe offrira-t-il à cet ami étranger ?

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2839350/20251203.mp4