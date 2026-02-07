CCTV+: Quzhou marca una década de rituales de bienvenida a la primavera

Cada febrero, los habitantes de las localidades del este de China se reúnen en un salón ancestral centenario para dar la bienvenida a la primavera, un ritual de temporada profundamente arraigado en la vida local

BEIJING, 7 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- El 4 de febrero se celebró en la aldea de Miaoyan, en Quzhou, provincia de Zhejiang, una ceremonia tradicional para dar la bienvenida al comienzo de la primavera, uno de los veinticuatro términos solares de China. El evento se celebró en el histórico salón ancestral de Wutong, en el que se conmemoró el décimo aniversario de la designación de la Ceremonia de Inicio de la Primavera de Jiuhua como Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. Con el título: "Spring Awakens in Quzhou: Where China's Season Begins" (El despertar de la primavera en Quzhou: donde comienza la estación en China), la ocasión combinó la antigua costumbre con la celebración contemporánea.

La ceremonia comenzó con veinticuatro campanadas, acompañadas por tambores, mientras se izaba la bandera que simboliza el comienzo de la primavera. Los habitantes presentaron Gou Mang, el dios de la primavera, diez ofrendas ceremoniales, entre ellas pasteles de primavera y pasteles locales que simbolizan la plenitud y la buena fortuna. A continuación, se llevó a cabo el ritual tradicional conocido como "azotar al buey de primavera", que marca el inicio de la temporada agrícola y expresa el deseo de que sea un año fructífero. Los niños repartieron maní y caramelos entre la multitud, lo que aportó un toque alegre al evento.

Wu Haigen, heredero cultural de la ceremonia, señaló que sus orígenes se remontan a la dinastía Song. Wu expresó que el salón ancestral de Wutong es el único templo de China dedicado exclusivamente a honrar al dios de la primavera. "La ceremonia mantiene la esencia de las tradiciones agrícolas de Jiangnan", comentó Wu, "y rituales como azotar al buey de primavera transmiten esperanzas duraderas de abundancia y prosperidad".

Durante la última década, Quzhou ha vuelto a esta tradición cada año. Junto a la ceremonia, ahora hay una sala de exposiciones culturales sobre el comienzo de la primavera, y el ritual ha encontrado un lugar en la vida de los visitantes de la ciudad, así como en la de los lugareños. Estos rituales han contribuido a que la celebración local obtenga reconocimiento nacional, no tanto como un evento organizado, sino como un momento de temporada en el que se observa, se comparte y se transmite una tradición.

Con el cambio de estación, Quzhou se mueve al ritmo de una antigua tradición que sigue vigente y da la bienvenida a una primavera que tiene un gran significado histórico y que aún se desarrolla en el presente.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2877602/1.jpg

FUENTE CCTV+