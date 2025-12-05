CCTV+: Encuentro con la cultura Hehe

PEKÍN, 5 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Durante el Foro de Cultura Hehe 2025, Pino Arlacchi, ex Subsecretario General de las Naciones Unidas y asesor principal del Centro Eu-Asia, visitó el condado de Tiantai en la ciudad de Taizhou, provincia de Zhejiang, para explorar la cultura Hehe. ¿Qué experiencias le ofrecerá la cuna de la cultura Hehe a este amigo extranjero?

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2839350/20251203.mp4

