CCTV+: Begegnung mit der Hehe-Kultur

Dec 06, 2025, 14:45 ET

PEKING, 6. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Während des Hehe Culture Forum 2025 besuchte Pino Arlacchi, ehemaliger Beigeordneter Generalsekretär der Vereinten Nationen und Seniorberater des Eu-Asia Centre, den Kreis Tiantai in der Stadt Taizhou in der Provinz Zhejiang, um die Hehe-Kultur, ein chinesisches Kulturkonzept der Harmonie und des Miteinanders, zu erkunden. Welche Eindrücke hält die Geburtsstätte der Hehe-Kultur für diesen ausländischen Freund bereit?

Video – https://mma.prnewswire.com/media/2839350/20251203.mp4

CCTV+ : À la rencontre de la culture Hehe

CCTV+ : À la rencontre de la culture Hehe

Au cours du Forum de la culture Hehe 2025, M. Pino Arlacchi, ancien sous-secrétaire général des Nations unies et conseiller principal du Centre...
CCTV+: Encuentro con la cultura Hehe

CCTV+: Encuentro con la cultura Hehe

Durante el Foro de Cultura Hehe 2025, Pino Arlacchi, ex Subsecretario General de las Naciones Unidas y asesor principal del Centro Eu-Asia, visitó el ...
