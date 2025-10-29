CCTV+: "Geo" impulsa el progreso, "Info" conecta el mundo -- Creando un nuevo "mapa" de la Tierra digital en Deqing

Noticias proporcionadas por

CCTV+

29 oct, 2025, 12:20 GMT

BEIJING, 29 de octubre de 2025  /PRNewswire/ -- La tecnología geoespacial está reconfigurando el mundo. Del 20 al 24 de octubre de 2025, la segunda Semana de Conocimiento e Innovación Geoespacial de las Naciones Unidas (UN GeoNow) convocó a 1.000 delegados de 60 naciones en Deqing, en el oriente de China, con el objetivo de impulsar las aplicaciones futuras y prácticas del sector de la información geoespacial y los ODS. 

Continue Reading
image_1
image_1
image_2
image_2

Los aspectos más destacados incluyeron desde diálogos de alto nivel hasta la cooperación entre China y África y la innovación de los jóvenes. Los estudiantes africanos se comprometieron a aplicar los conocimientos chinos contra las inundaciones y los derrames de petróleo; un graduado universitario sudanés diseñó paneles solares combinados con IA para afrontar los apagones. En tan solo un año el "Centro geoespacial global mundial" de Deqing ha atraído oficinas de 17 países, para establecer la geo-marca global de la ciudad.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2806945/image_1.jpg
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2806946/image_2.jpg

FUENTE CCTV+

También de esta fuente

CCTV+: Pinghu celebra el Festival de las linternas de sandía y el Concurso de talentos juveniles

CCTV+: Pinghu celebra el Festival de las linternas de sandía y el Concurso de talentos juveniles

En la mañana del 21 de septiembre, se celebró el concurso de talentos "Watermelon Baby: I Am an Heir to Chinese Culture" (Bebé sandía 2025: soy...
CCTV+: La sexta edición del Festival Internacional de la Cultura de la Paz de Zhijiang (China) concluyó con éxito

CCTV+: La sexta edición del Festival Internacional de la Cultura de la Paz de Zhijiang (China) concluyó con éxito

El 5 de septiembre, la 6.ª edición del Festival Internacional de la Cultura de la Paz de Zhijiang (China) concluyó con éxito en el condado autónomo...
More Releases From This Source

Explorar

Publishing & Information Services

Publishing & Information Services

Oil & Energy

Oil & Energy

Utilities

Utilities

Agricultura

Agricultura

News Releases in Similar Topics