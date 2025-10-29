CCTV+: "Geo" impulsa el progreso, "Info" conecta el mundo -- Creando un nuevo "mapa" de la Tierra digital en Deqing

BEIJING, 29 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- La tecnología geoespacial está reconfigurando el mundo. Del 20 al 24 de octubre de 2025, la segunda Semana de Conocimiento e Innovación Geoespacial de las Naciones Unidas (UN GeoNow) convocó a 1.000 delegados de 60 naciones en Deqing, en el oriente de China, con el objetivo de impulsar las aplicaciones futuras y prácticas del sector de la información geoespacial y los ODS.

Los aspectos más destacados incluyeron desde diálogos de alto nivel hasta la cooperación entre China y África y la innovación de los jóvenes. Los estudiantes africanos se comprometieron a aplicar los conocimientos chinos contra las inundaciones y los derrames de petróleo; un graduado universitario sudanés diseñó paneles solares combinados con IA para afrontar los apagones. En tan solo un año el "Centro geoespacial global mundial" de Deqing ha atraído oficinas de 17 países, para establecer la geo-marca global de la ciudad.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2806945/image_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2806946/image_2.jpg

FUENTE CCTV+