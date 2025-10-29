CCTV+: pintando un nuevo "mapa" digital de la Tierra en Deqing

-CCTV+: La "geografía" impulsa el progreso, la "información" conecta al mundo: pintando un nuevo "mapa" digital de la Tierra en Deqing

BEIJING, 29 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- La tecnología geoespacial está transformando el mundo. Del 20 al 24 de octubre de 2025, la segunda edición de GeoNow de la ONU convocó a 1.000 delegados de 60 países en Deqing, al este de China, para impulsar el futuro y las aplicaciones prácticas de la industria de la información geoespacial y los ODS.

Los aspectos más destacados abarcaron desde diálogos de alto nivel hasta la cooperación entre China y África y la innovación juvenil. Estudiantes africanos se comprometieron a aplicar la tecnología china contra inundaciones y derrames de petróleo; un graduado sudanés concibió redes solares con inteligencia artificial para apagones. En tan solo un año, el "Hogar Geoespacial Mundial" de Deqing ha atraído oficinas de 17 países, forjando la geomarca global de la ciudad.

CCTV+ : « Geo » fait avancer les choses, « Info » relie le monde - La nouvelle « carte » numérique de la terre est dessinée à Deqing

CCTV+ : « Geo » fait avancer les choses, « Info » relie le monde - La nouvelle « carte » numérique de la terre est dessinée à Deqing

La technologie géospatiale remodèle le monde. Du 20 au 24 octobre 2025, la deuxième édition du GeoNow des Nations-Unies a réuni 1 000 délégués de 60...
CCTV+: „Geo" treibt den Fortschritt voran, „Info" verbindet die Welt - In Deqing entsteht eine neue „Karte" der digitalen Erde

CCTV+: „Geo" treibt den Fortschritt voran, „Info" verbindet die Welt - In Deqing entsteht eine neue „Karte" der digitalen Erde

Geospatial Tech gestaltet die Welt neu. Vom 20. bis 24. Oktober 2025 trafen sich auf der zweiten UN GeoNow 1.000 Delegierte aus 60 Ländern in Deqing...
