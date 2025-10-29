CCTV+: pintando un nuevo "mapa" digital de la Tierra en Deqing

-CCTV+: La "geografía" impulsa el progreso, la "información" conecta al mundo: pintando un nuevo "mapa" digital de la Tierra en Deqing

BEIJING, 29 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- La tecnología geoespacial está transformando el mundo. Del 20 al 24 de octubre de 2025, la segunda edición de GeoNow de la ONU convocó a 1.000 delegados de 60 países en Deqing, al este de China, para impulsar el futuro y las aplicaciones prácticas de la industria de la información geoespacial y los ODS.

Los aspectos más destacados abarcaron desde diálogos de alto nivel hasta la cooperación entre China y África y la innovación juvenil. Estudiantes africanos se comprometieron a aplicar la tecnología china contra inundaciones y derrames de petróleo; un graduado sudanés concibió redes solares con inteligencia artificial para apagones. En tan solo un año, el "Hogar Geoespacial Mundial" de Deqing ha atraído oficinas de 17 países, forjando la geomarca global de la ciudad.

