CCTV+: El presidente Xi resume las principales guías para desarrollar nuevas fuerzas productivas de calidad

PEKÍN, 4 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- El presidente chino, Xi Jinping, llevó a cabo inspecciones y trabajos de campo en profundidad en la primera línea de producción durante el último año, y describió los avances y las instrucciones principales para desarrollar nuevas fuerzas productivas de calidad.

Xi, también secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) y presidente de la Comisión Militar Central, le otorgó gran importancia al desarrollo de la IA y dio una serie de instrucciones importantes para tal fin durante el año.

En abril de 2025, el Buró Político del Comité Central del PCCh llevó a cabo una sesión de estudio grupal, que se centró en fortalecer el desarrollo y la regulación de la IA.

Durante la sesión, Xi destacó la necesidad de avanzar de forma integral en innovación tecnológica, desarrollo industrial y fortalecimiento de las aplicaciones en IA, mejorar los sistemas y mecanismos regulatorios y mantener la iniciativa en el desarrollo y gobernanza de la IA de una manera firme.

Solo cuatro días después de la sesión de estudio grupal, Xi emprendió un viaje para aprender de primera mano sobre el desarrollo de la IA.

Durante su gira de inspección en Shanghái a finales de abril del año pasado, visitó el Centro de Innovación de Modelos de la Fundación de Shanghái.

"Esta iniciativa de IA forma parte de nuestros esfuerzos por avanzar en la modernización de China, convertir a China en un país fuerte y hacer realidad la gran causa del rejuvenecimiento nacional y la esperanza está puesta en todos ustedes", afirmó Xi.

Durante una visita de inspección a Bensteel Group en la provincia de Liaoning, en el noreste de China, en enero del año pasado, Xi destacó que la industria del acero es una industria fundamental e importante del país, y es crucial para la economía general de la nación.

Al inspeccionar Luoyang Bearing Group en mayo en la ciudad de Luoyang, provincia de Henan, en el centro de China, Xi señaló que la fabricación moderna depende del fortalecimiento de la ciencia y la tecnología.

"China siempre se ha adherido al camino del desarrollo de la economía real. Al pasar de depender antiguamente de las importaciones de fósforos, jabones y hierro, a convertirnos hoy en el país manufacturero más grande del mundo, con la mayor gama de categorías industriales, hemos tomado el camino correcto. Para alcanzar verdaderamente la modernización china, debemos seguir fortaleciendo el sector manufacturero y dominar las tecnologías de fabricación de forma independiente", comentó Xi.

En una conversación con los trabajadores de Yangquan Valve Co., Ltd durante su gira de inspección en la provincia de Shanxi, al norte de China, en julio del año pasado, Xi señaló que no se debe abandonar la economía real ni tampoco las industrias tradicionales y, al mismo tiempo, enfatizó el uso de la innovación tecnológica para transformar y modernizar el sector industrial.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=IjGBVvhDOco

FUENTE CCTV+