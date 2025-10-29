CCTV+ : « Geo » fait avancer les choses, « Info » relie le monde - La nouvelle « carte » numérique de la terre est dessinée à Deqing

PÉKIN, 29 octobre 2025 /PRNewswire/ -- La technologie géospatiale remodèle le monde. Du 20 au 24 octobre 2025, la deuxième édition du GeoNow des Nations-Unies a réuni 1 000 délégués de 60 pays à Deqing, dans l'est de la Chine, pour faire progresser l'avenir et les applications pratiques de l'industrie de l'information géospatiale et des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD).

Les points forts ont été les dialogues de haut niveau, la coopération entre la Chine et l'Afrique et l'innovation chez les jeunes. Des étudiants africains ont promis d'appliquer le savoir-faire chinois pour lutter contre les inondations ou les marées noires ; un diplômé soudanais a conçu des réseaux solaires dotés d'une intelligence artificielle pour lutter contre les pannes d'électricité. En l'espace d'un an seulement, le « World Global Geospatial Home » de Deqing a attiré des bureaux de 17 pays, forgeant ainsi la géomarque mondiale de la ville.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2806945/image_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2806946/image_2.jpg