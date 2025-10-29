CCTV+: „Geo" treibt den Fortschritt voran, „Info" verbindet die Welt - In Deqing entsteht eine neue „Karte" der digitalen Erde

News provided by

CCTV+

Oct 29, 2025, 08:13 ET

BEIJING, 29. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Geospatial Tech gestaltet die Welt neu. Vom 20. bis 24. Oktober 2025 trafen sich auf der zweiten UN GeoNow 1.000 Delegierte aus 60 Ländern in Deqing im Osten Chinas, um die Zukunft und die praktischen Anwendungen der Geoinformationsbranche und die SDGs voranzutreiben. 

Continue Reading
image_1
image_1
image_2
image_2

Die Höhepunkte reichten von hochrangigen Dialogen über die Zusammenarbeit zwischen China und Afrika bis hin zu Jugendinnovationen. Afrikanische Studenten haben sich vorgenommen, chinesisches Know-how gegen Überschwemmungen oder Ölverschmutzungen einzusetzen; ein sudanesischer Absolvent hat KI-plus-Solaranlagen für Stromausfälle entwickelt. In nur einem Jahr hat Deqings „World Global Geospatial Home" Büros aus 17 Ländern angezogen und so die globale Geo-Marke der Stadt aufgebaut.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2806945/image_1.jpg
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2806946/image_2.jpg

WANT YOUR COMPANY'S NEWS FEATURED ON PRNEWSWIRE.COM?

icon3
440k+
Newsrooms &
Influencers
icon1
9k+
Digital Media
Outlets
icon2
270k+
Journalists
Opted In
GET STARTED

Also from this source

CCTV+ : « Geo » fait avancer les choses, « Info » relie le monde - La nouvelle « carte » numérique de la terre est dessinée à Deqing

CCTV+ : « Geo » fait avancer les choses, « Info » relie le monde - La nouvelle « carte » numérique de la terre est dessinée à Deqing

La technologie géospatiale remodèle le monde. Du 20 au 24 octobre 2025, la deuxième édition du GeoNow des Nations-Unies a réuni 1 000 délégués de 60...
CCTV+: pintando un nuevo "mapa" digital de la Tierra en Deqing

CCTV+: pintando un nuevo "mapa" digital de la Tierra en Deqing

La tecnología geoespacial está transformando el mundo. Del 20 al 24 de octubre de 2025, la segunda edición de GeoNow de la ONU convocó a 1.000...
More Releases From This Source

Explore

Publishing & Information Services

Publishing & Information Services

Oil & Energy

Oil & Energy

Utilities

Utilities

Agriculture

Agriculture

News Releases in Similar Topics