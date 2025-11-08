CCTV+: Observan milagros en Zhejiang

Noticias proporcionadas por

CCTV+

08 nov, 2025, 22:34 GMT

BEIJING, 8 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- A medida que el otoño cubre Zhejiang de tonos dorados, llegan visitantes internacionales, entre los que se incluyen funcionarios gubernamentales, académicos y empresarios. Visitarán lugares de interés cultural, hermosos pueblos, modelos de gobernanza comunitaria y centros de economía digital. ¿Qué tipo de 'prácticas de China' verán?

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2816742/They_See_Miracles_in_Zhejiang.mp4

Continue Reading

FUENTE CCTV+

También de esta fuente

CCTV+: La edición 13 del Foro Mundial de Medios de Video se celebró en Xi'an con una convocatoria a ampliar la voz del Sur Global

CCTV+: La edición 13 del Foro Mundial de Medios de Video se celebró en Xi'an con una convocatoria a ampliar la voz del Sur Global

La reunión inaugural de Media Partners Mechanism (Mecanismo de Asociados de Medios) del Sur Global y el 13.º Foro Mundial de Medios de Video (VMF,...
CCTV+: CMG lanza 3 canales FAST especializados y llega a 200 millones de espectadores en todo el mundo

CCTV+: CMG lanza 3 canales FAST especializados y llega a 200 millones de espectadores en todo el mundo

China Global Television Network (CGTN), la rama internacional de China Media Group (CMG), hizo el lanzamiento oficial el jueves de tres canales...
More Releases From This Source

Explorar

Publishing & Information Services

Publishing & Information Services

Broadcast Tech

Broadcast Tech

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Art

Art

News Releases in Similar Topics