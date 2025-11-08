CCTV+: Observan milagros en Zhejiang
Noticias proporcionadas porCCTV+
08 nov, 2025, 22:34 GMT
BEIJING, 8 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- A medida que el otoño cubre Zhejiang de tonos dorados, llegan visitantes internacionales, entre los que se incluyen funcionarios gubernamentales, académicos y empresarios. Visitarán lugares de interés cultural, hermosos pueblos, modelos de gobernanza comunitaria y centros de economía digital. ¿Qué tipo de 'prácticas de China' verán?
Video - https://mma.prnewswire.com/media/2816742/They_See_Miracles_in_Zhejiang.mp4
FUENTE CCTV+
Compartir este artículo