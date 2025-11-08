CCTV +: Ven milagros en Zhejiang

News provided by

CCTV+

Nov 08, 2025, 17:37 ET

PEKÍN, 8 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Con la llegada del otoño y sus tonos dorados, Zhejiang recibe a visitantes internacionales, entre ellos funcionarios gubernamentales, académicos y empresarios. Recorrerán lugares emblemáticos, pueblos pintorescos, conocerán modelos de gobernanza comunitaria y centros de la economía digital. ¿Qué tipo de prácticas chinas podrán observar?

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2816742/They_See_Miracles_in_Zhejiang.mp4

