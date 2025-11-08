CCTV+ : Ils découvrent les miracles de Zhejiang

BEIJING, 8 nov. 2025 /PRNewswire/ -- Alors que Zhejiang se pare des teintes dorées de l'automne, des visiteurs de tous pays, parmi lesquels des fonctionnaires, des universitaires et des hommes d'affaires, viennent découvrir la ville. Ils visiteront des sites culturels, de magnifiques villages, et exploreront des modèles de gouvernance communautaire et des pôles d'économie numérique. Quelles « pratiques propres à la Chine » vont-ils découvrir ?

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2816742/They_See_Miracles_in_Zhejiang.mp4

