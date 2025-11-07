CCTV+: CMG lanza 3 canales FAST especializados y llega a 200 millones de espectadores en todo el mundo

BEIJING, 7 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- China Global Television Network (CGTN), la rama internacional de China Media Group (CMG), hizo el lanzamiento oficial el jueves de tres canales especializados en plataformas de televisión de transmisión gratuita con publicidad (FAST), para ofrecer una programación variada a los espectadores globales.

CGTN Global Biz, China Travel y Discovering China, los canales que se acaban de lanzar, se transmitirán las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a través de 15 importantes plataformas internacionales FAST, y llegarán a casi 200 millones de espectadores en todo el mundo. Este lanzamiento representa un paso crucial en la exploración de CMG de usar nuevos formatos de negocio para expandir su estrategia de comunicación internacional.

El lanzamiento de los canales se hizo en la Reunión Inaugural del Mecanismo de Socios de Medios del Sur Global y en el 13.º Foro Mundial de Medios de Video (VMF), que se inauguró el jueves en la antigua ciudad de Xi'an, en la provincia de Shaanxi, al noroeste de China.

Los tres nuevos canales se centrarán en ofrecer contenido específico que satisfaga las demandas de las audiencias extranjeras.

El canal CGTN Global Biz tiene como objetivo establecer una plataforma de servicio de información financiera disponible las 24 horas. Con noticias financieras en tiempo real, análisis de mercado y entrevistas en profundidad, ayudará a los espectadores de todo el mundo a descifrar las últimas políticas económicas y tendencias del mercado de China.

El canal China Travel busca destacar las tendencias turísticas y de estilo de vida de China para ofrecer una ventana que ayude al mundo a comprender mejor la vibrante oferta cultural de la China actual.

El canal Discovering China mostrará una selección de documentales que reflejan los logros de la modernización china y destacan los intercambios y el aprendizaje mutuo entre diferentes civilizaciones, al presentar una visión panorámica del camino del desarrollo de China junto con el encanto cultural del país.

Según CGTN, los tres canales emitirán seis horas diarias de programación original, que se transmitirán a diario en bucle, con contenido procedente de los recursos de producción de alta calidad de la organización.

Desde 2023, CGTN ha estado trabajando para impulsar el medio FAST y ya ha promocionado el canal CGTN English Channel y el canal de documentales en las principales plataformas FAST globales.

Como formato de negocio emergente y de rápido crecimiento en el mercado televisivo mundial en los últimos años, FAST TV se caracteriza por su contenido especializado, una marca reconocible, una programación accesible y apoyo operativo a través de la publicidad.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2815584/image_5016366_26015404.jpg

FUENTE CCTV+