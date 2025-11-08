CCTV+: Wunder beobachten in Zhejiang

News provided by

CCTV+

Nov 08, 2025, 17:40 ET

BEIJING, 8. November 2025 /PRNewswire/ -- Der Herbst taucht Zhejiang in goldene Farben und bringt internationale Besucher, darunter Regierungsbeamte, Wissenschaftler und Geschäftsleute, in die Region. Sie werden kulturelle Sehenswürdigkeiten, wunderschöne Dörfer, kommunale Verwaltungsmodelle und Zentren der digitalen Wirtschaft besuchen. Welche „chinesischen Praktiken" werden sie erleben?

Video – https://mma.prnewswire.com/media/2816742/They_See_Miracles_in_Zhejiang.mp4

