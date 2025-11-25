Cell Impact fue nombrada fabricante europea de placas de flujo del año

KARLSKOGA, Suecia, 25 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Cell Impact ha sido reconocida como fabricante de placas de flujo del año en Europa 2025 por la publicación del sector Energy Tech Review.

El premio, basado en los comentarios de los fabricantes europeos de pilas de combustible y electrolizadores, refleja dos factores clave: la tecnología única y patentada Cell Impact Forming™ de la empresa y su línea de producción totalmente integrada.

"Hemos perfeccionado todo el proceso de formación, corte, soldadura y pruebas de fugas a lo largo de varios años y hemos entregado más de 2,5 millones de placas de flujo en 80 proyectos", afirma Daniel Vallin, director ejecutivo de Cell Impact.

Recientemente, Cell Impact anunció un acuerdo de cooperación estratégica con la empresa alemana thyssenkrupp Automation Engineering, así como el inicio de la producción de placas de flujo continuo para un cliente en América del Norte.

"Somos optimistas al sentar las bases para la transición energética mundial", concluye Daniel Vallin.

Acerca de Cell Impact

Cell Impact AB (publ) es un proveedor mundial de placas de flujo avanzadas para fabricantes de pilas de combustible y electrolizadores. La empresa ha desarrollado y patentado un método único para el conformado a alta velocidad, Cell Impact Forming™, que es significativamente más escalable y rentable en comparación con los métodos de conformado convencionales. El conformado de Cell Impact es una tecnología respetuosa con el medio ambiente que no consume agua y muy poca energía eléctrica.

La acción de Cell Impact cotiza en el Nasdaq First North Growth Market, y FNCA Sweden AB es el Asesor Certificado (CA, en inglés) de la empresa.

