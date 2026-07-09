Cellebrite amplía su alianza exclusiva con SkySafe en función de ofrecer detección inmediata de drones e inteligencia sobre el espacio aéreo para investigaciones digitales a gran escala

La alianza unifica lo que ocurre en el entorno aéreo con lo que se almacena en el dron en un único flujo de trabajo de investigación

TYSONS CORNER, Virginia y PETAH TIKVA, Israel, 8 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Cellebrite DI Ltd. (Nasdaq: CLBT), líder mundial en soluciones de investigación e inteligencia digital basadas en IA para los sectores público y privado, anunció hoy la ampliación de su alianza con SkySafe, empresa líder en detección de drones e inteligencia sobre el espacio aéreo. La alianza exclusiva combina técnicas avanzadas de análisis forense digital con sistemas avanzados de detección de drones, análisis exhaustivo y actividad de drones para proporcionar a organizaciones y agencias la información estratégica (inteligencia) necesaria para detectar, analizar y actuar de manera proactiva ante posibles amenazas en tiempo real y a gran escala.

Con el aumento del uso malintencionado de drones, los investigadores enfrentan retos cada vez mayores a la hora de vincular la evidencia digital con datos operativos de vehículos aéreos no tripulados (UAV, por sus siglas en inglés), que son sensibles al factor tiempo. Al integrar la tecnología de detección de drones y la inteligencia sobre el espacio aéreo de SkySafe con la plataforma de Cellebrite, las agencias pueden vincular, en un solo lugar, los datos de vuelo en tiempo real e históricos del UAV con la evidencia forense de dispositivos móviles. El resultado es inteligencia procesable que revela patrones ocultos, identifica redes ilícitas y acelera los procesos de investigación.

"Esta alianza cierra la importante brecha (que a menudo salva vidas) entre la investigación forense digital y la inteligencia en tiempo real", expresó Shiven Ramji, presidente de Productos y tecnología de Cellebrite. "Al trabajar en estrecha colaboración con SkySafe, podemos empoderar a las organizaciones para que protejan a sus comunidades, salvaguarden la infraestructura y reaccionen ante las nuevas amenazas con una rapidez y claridad sin precedentes".

"La eficacia de las investigaciones de drones comienza con inteligencia confiable sobre el espacio aéreo", afirmó Grant Jordan, fundador y director ejecutivo de SkySafe. "Junto a Cellebrite, ayudamos a las agencias y organizaciones a detectar, analizar y actuar ante la actividad de drones usando datos forenses integrales que facilitan tanto la inmediatez de la respuesta como las investigaciones a largo plazo".

Luego de la adquisición de SCG Canada, Inc. por parte de Cellebrite en marzo de 2026, este nuevo acuerdo refleja una relación más amplia, lo que convierte a Cellebrite en el socio exclusivo de análisis forense digital para capacidades avanzadas de UAV de SkySafe. Esta iniciativa consolida aún más la posición de Cellebrite como un líder reconocido en análisis forense digital e inteligencia, lo que garantiza que sus clientes puedan acceder a capacidades propias de extracción y descifrado de primer nivel, distintas de cualquier otra solución disponible actualmente.

Con esta alianza, Cellebrite y SkySafe colaborarán para ampliar la inteligencia digital de que disponen los investigadores mediante la combinación de la tecnología de detección de drones, la inteligencia sobre el espacio aéreo y los conocimientos forenses de SkySafe con el ecosistema de soluciones de investigación de Cellebrite líder del sector. La alianza está pensada para otorgar a los clientes acceso a un conjunto más amplio de información relacionada con drones y respaldar la ejecución de investigaciones más completas, así como para generar oportunidades de innovación futuras en ámbitos como seguridad pública, defensa y casos de uso empresariales.

Acerca de Cellebrite

La misión de Cellebrite (Nasdaq: CLBT) es proteger a las comunidades, las naciones y las empresas como líder mundial en soluciones de investigación e inteligencia digital. Más de 7.000 organismos policiales, organizaciones de defensa e inteligencia y empresas de todo el mundo confían en la cartera de software con inteligencia artificial de Cellebrite para que los datos digitales forenses sean más accesibles y útiles. La tecnología de Cellebrite permite a los clientes acelerar casi 3 millones de investigaciones sancionadas legalmente al año, mejorar la seguridad de la soberanía, elevar la eficacia y la eficiencia operativas y permitir una investigación móvil avanzada y la seguridad de las aplicaciones. Disponible a través de la nube, en las instalaciones del cliente e implementaciones híbridas, la tecnología de Cellebrite permite a sus clientes en todo el mundo avanzar en sus misiones, mejorar la seguridad pública y salvaguardar la privacidad de los datos. Para obtener más información, visítenos en www.cellebrite.com y https://investors.cellebrite.com y encuéntrenos en redes sociales como @Cellebrite.

Acerca de SkySafe

SkySafe es la empresa líder en detección de drones e inteligencia sobre el espacio aéreo, que ofrece una visibilidad inigualable de la actividad de drones. Como la única empresa que ofrece detección avanzada de drones, análisis exhaustivos y análisis forense, SkySafe permite a las organizaciones detectar, analizar y reaccionar con precisión y en tiempo real ante la actividad de drones. Su plataforma de software como un servicio (SaaS, por sus siglas en inglés) basada en la nube proporciona datos completos sobre drones, lo que ayuda a distinguir entre drones autorizados y posibles amenazas. Al transformar datos complejos de drones en información procesable, SkySafe hace posible que las organizaciones actúen con claridad y seguridad, así como ofrece la información necesaria para tomar decisiones más inteligentes y aumentar la seguridad del espacio aéreo.

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Contacto para los medios en SkySafe

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FUENTE Cellebrite