CGTN AMERICA y CCTV UN: diálogo mundial sobre innovación, apertura y desarrollo compartido

WASHINGTON, 24 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- CGTN America y CCTV UN lanzan la iniciativa "Global Dialogue on Innovation, Openness and Shared Development" (Diálogo mundial sobre innovación, apertura y desarrollo compartido)

China Media Group organizará un evento para los medios el viernes 24 de octubre en la embajada de la República Popular China en Washington, D. C. El evento destacará la innovación, la apertura y el desarrollo compartido y reunirá a destacados diplomáticos, comentaristas y representantes de la generación joven de China y Estados Unidos para debatir acerca de los resultados y temas que hayan surgido en la cuarta Sesión Plenaria de China, celebrada en Beijing del 20 al 23 de octubre.

La sesión plenaria repasa las propuestas para formular el 15.o Plan Quinquenal (2026-2030) para el desarrollo económico y social nacional. Esta sesión hace énfasis en el desarrollo de alta calidad, la autosuficiencia tecnológica, la transformación ecológica y la creación de un sistema industrial moderno que integre el crecimiento digital, inteligente y sostenible. Asimismo, la sesión destaca la importancia de la educación, la ciencia y la tecnología como motores de modernización, y hace un llamado a tener mayor confianza cultural y mejor comprensión mundial mediante el diálogo y el intercambio.

El próximo evento de los medios contará con discursos magistrales de funcionarios y comentaristas de China y Estados Unidos, seguido de una animada sesión de debate con voces jóvenes que explorarán temas mundiales clave, como la gobernanza global, la modernización china, la inteligencia artificial y la tecnología, la sostenibilidad, el cambio climático y los intercambios entre personas. Estas conversaciones reflejan la visión y las aspiraciones de una nueva generación comprometida con definir un mundo más inclusivo y con visión de futuro.

De 2021 a 2024, la economía de China creció a una tasa anual promedio del 5,5 %, lo que contribuyó con casi el 30 % del crecimiento mundial a la vez que avanzó en el desarrollo ecológico, la innovación y la apertura. El debate tiene como objetivo ofrecer una nueva visión de cómo estos logros y las nuevas orientaciones políticas pueden apoyar el progreso mundial inclusivo y sostenible.

(Este material es distribuido por MediaLinks TV, LLC en nombre de CCTV. Hay información adicional disponible en el Departamento de Justicia, Washington, D. C.)

Contacto : [email protected]

FUENTE MediaLinks TV LLC