China es pionera en soluciones urbanas para la salud y el clima en un momento en que los riesgos alcanzan niveles récord, y ofrece nuevas vías para el Sur Global

El nuevo informe Lancet Countdown China revela que 8 de los 13 indicadores de riesgo climático y de la salud se encuentran en máximos históricos. La presentación en Pekín muestra enfoques escalables para un desarrollo urbano resiliente y con bajas emisiones de carbono.

PEKÍN, 1 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Dado que 8 de los 13 indicadores críticos de riesgo climático y sanitario alcanzan máximos históricos en China, el informe Lancet Countdown China Report 2025, presentado hoy en la Universidad de Tsinghua, ofrece valiosas lecciones para la resiliencia urbana y el desarrollo con bajas emisiones de carbono.

Con motivo del Día Mundial de las Ciudades, bajo el lema "Empoderar a las ciudades para una acción sinérgica", el informe ofrece un análisis sin precedentes a nivel de ciudad, que revela una brecha crítica entre las evaluaciones nacionales y provinciales, y los riesgos específicos a los que se enfrentan las ciudades individuales. "Mientras las alertas rojas climáticas se escuchan por todas partes, debemos luchar contra la insensibilización del público y proporcionar a las ciudades soluciones específicas", afirmó el profesor Cai Wenjia, director del Centro Lancet Countdown Asia de la Universidad de Tsinghua. "Nuestro análisis demuestra que las medidas climáticas centradas en la salud no suponen un freno para la economía, sino que, en realidad, son un acelerador del crecimiento".

Entre las principales conclusiones con implicaciones regionales, se incluyen:

En este momento, los países asiáticos experimentan un promedio de 20 días de olas de calor al año (2022-2024), y el cambio climático es responsable de 16 de estos días

La fatiga ante el riesgo público está surgiendo a medida que las advertencias climáticas se vuelven constantes, lo que amenaza la eficacia de la respuesta

Cada ciudad se enfrenta a su propia crisis climática y de salud. Los promedios nacionales ocultan vulnerabilidades locales críticas

La investigación científica no satisface las necesidades más urgentes de las ciudades, y las soluciones rentables siguen siendo escasas

Las medidas climáticas centradas en la salud aceleran el crecimiento económico en lugar de obstaculizarlo

El informe identifica a las ciudades como el epicentro de los riesgos climáticos para la salud y, a la vez, como el motor de las soluciones, y describe cinco medidas prioritarias, desde el desarrollo de sistemas de alerta temprana centrados en las personas hasta la integración de la salud en la planificación de ciudades inteligentes.

El evento de lanzamiento contó con la participación de expertos de Singapur, India, Australia y China, que debatieron sobre soluciones urbanas prácticas. El evento también destacó nuevas vías de financiación. El Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras destacó su interés por las infraestructuras que tengan un impacto positivo en la salud y la naturaleza, mientras que la Red Asiática de Filantropía de Riesgo presentó su Fondo Climate x Health Lighthouse, el primer fondo filantrópico de Asia dedicado a la innovación en materia de adaptación al cambio climático.

"La evidencia a nivel de ciudad que se presenta en este informe es exactamente lo que los gobiernos locales necesitan para pasar de la planificación a la acción", afirmó el Dr. Sandro Demaio, director del Centro para el Medioambiente y la Salud de la OMS en Asia y el Pacífico.

El informe completo está disponible en https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(25)00230-0/fulltext

FUENTE Tsinghua University