中国、都市の健康・気候ソリューションを先導--リスクが過去最高を記録、グローバル・サウス向けの新たな道筋を提示

北京、2025年11月2日 /PRNewswire/ -- 中国において、13の主要な気候・健康リスク指標のうち8指標が過去最高値に達する中、本日清華大学で発表された2025年版ランセット・カウントダウン中国報告書(2025 Lancet Countdown China Report)は、都市のレジリエンスと低炭素開発に関する貴重な教訓を提供しています。

「都市に力を与え、協働行動を促進する」をテーマとする世界都市デーに合わせて発表された本報告書は、前例のない都市レベルでの分析を提供し、国家・州レベルの評価との間に存在する重大なギャップや、個々の都市が直面する特有のリスクを明らかにしています。「気候に関するレッドアラートが至る所で発令されている中で、私たちは市民の感覚麻痺と戦い、都市ごとに適切なソリューションを提供しなければなりません」と、清華大学Lancet Countdown Asia Centre所長のCai Wenjia教授は述べました。「私たちの分析によると、健康重視の気候対策は経済のブレーキにはならず、むしろ成長の加速装置となります」

地域的な示唆を伴う主な知見は以下の通りです：

アジア諸国では、年間平均20日間の熱波が発生しており（2022〜2024年）、そのうち16日間は気候変動が原因とされています

気候警告が常態化する中で、公共のリスク疲労が顕在化しており、対応の効果を脅かしています

各都市はそれぞれ独自の気候・健康危機に直面しており、国家平均値では重要な地域の脆弱性が隠れてしまいます

科学的研究は都市の最も緊急なニーズに必ずしも対応しておらず、費用対効果の高いソリューションは依然として不足しています

健康重視の気候対策は、経済成長を妨げるのではなく、むしろ加速させます

本報告書は、都市を気候・健康リスクの震源地であると同時に解決策の原動力と位置付け、人中心の早期警戒システムの開発から、スマートシティ計画への健康の組み込みまで、5つの優先的行動を提示しています。

発表会には、シンガポール、インド、オーストラリア、中国の専門家が参加し、実践的な都市向けソリューションについて議論しました。このイベントでは、新たな資金調達の道筋も紹介されました。アジアインフラ投資銀行は、健康および自然に配慮したインフラへの注力を示し、アジア・ベンチャー・フィランソロピー・ネットワークは、気候×健康ライトハウス・ファンド—アジア初の、適応イノベーションを拡大するための慈善基金—を紹介しました。

「本報告書の都市レベルのエビデンスこそ、地方自治体が計画から実行へと移行するために必要なものです」と、WHOアジア太平洋環境・健康センター所長のSandro Demaio博士は述べました。

報告書の全文はこちらでご覧いただけます https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(25)00230-0/fulltext

