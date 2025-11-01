La Chine est à l'avant-garde des solutions en matière de santé urbaine et de climat, alors que les risques atteignent un niveau record, et offre de nouvelles voies aux pays du Sud

Le nouveau rapport du Lancet Countdown sur la Chine révèle que 8 des 13 indicateurs de risque climatique et sanitaire ont atteint des sommets historiques ; le lancement à Pékin présente des approches évolutives pour un développement urbain résilient et à faibles émissions de carbone.

PÉKIN, 1er novembre 2025 /PRNewswire/ -- Alors que 8 des 13 indicateurs critiques de risque climatique et sanitaire atteignent des sommets en Chine, le rapport 2025 du Lancet Countdown sur la Chine, publié aujourd'hui à l'Université Tsinghua, offre des leçons précieuses pour la résilience urbaine et le développement à faibles émissions de carbone.

Marquant la Journée mondiale des villes sur le thème « Donner aux villes les moyens d'agir en synergie », le rapport fournit une analyse sans précédent au niveau des villes, révélant un fossé critique entre les évaluations nationales et provinciales et les risques distincts auxquels sont confrontées les villes individuelles. « Alors que les alertes rouges sur le climat clignotent de partout, nous devons lutter contre la désensibilisation du public et fournir aux villes des solutions ciblées », a déclaré le professeur Cai Wenjia, directeur du Lancet Countdown Asia Centre à l'université de Tsinghua. « Notre analyse montre que l'action climatique axée sur la santé n'est pas un frein économique, mais un accélérateur de croissance. »

Les principales conclusions ayant des implications régionales sont les suivantes :

Les pays asiatiques connaissent aujourd'hui une moyenne de 20 jours de canicule par an (2022-2024), le changement climatique étant responsable de 16 d'entre eux.

Une lassitude du public face aux risques apparaît alors que les alertes climatiques deviennent constantes, menaçant l'efficacité de la réponse

Chaque ville est confrontée à une crise climatique et sanitaire distincte - les moyennes nationales masquent des vulnérabilités locales critiques

La recherche scientifique ne répond pas aux besoins les plus urgents des villes, et les solutions économiques restent rares

Une action climatique axée sur la santé accélère la croissance économique au lieu de l'entraver

Le rapport identifie les villes comme étant à la fois l'épicentre des risques pour la santé liés au climat et le moteur des solutions. Il présente cinq actions prioritaires, allant du développement de systèmes d'alerte précoce centrés sur la population à l'intégration de la santé dans la planification des villes intelligentes.

Des experts de Singapour, d'Inde, d'Australie et de Chine ont discuté de solutions urbaines pratiques. L'événement a également mis en lumière de nouvelles voies de financement. La Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures a souligné l'importance qu'elle accorde aux infrastructures favorables à la santé et à la nature, tandis que l'Asian Venture Philanthropy Network a présenté son Climate x Health Lighthouse Fund, le premier fonds philanthropique d'Asie à promouvoir l'innovation en matière d'adaptation.

« Les données urbaines contenues dans ce rapport sont exactement ce dont les collectivités locales ont besoin pour passer de la planification à l'action », a déclaré le Dr Sandro Demaio, directeur du Centre Asie-Pacifique de l'OMS pour l'environnement et la santé.

Le rapport complet est disponible à l'adresse suivante : https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(25)00230-0/fulltext