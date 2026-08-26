SHIJIAZHUANG, China, 25 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Jingye Steel Co., Ltd. (en adelante, «Jingye») emite por medio del presente el siguiente comunicado con relación a la nacionalización total de British Steel por parte del Gobierno del Reino Unido:

Hace cinco años, cuando British Steel se encontraba al borde de la quiebra, Jingye intervino de forma decisiva. En tan solo un año, puso fin a nueve años consecutivos de pérdidas. En los últimos cinco años, Jingye ha realizado importantes inversiones para actualizar las líneas de producción, volver a asumir internamente actividades previamente tercerizadas y reactivar los altos hornos. En su momento de mayor actividad, daba empleo a 4.887 trabajadores, generaba unos 30.000 puestos de trabajo en los eslabones previos y posteriores de la cadena productiva, y pagó un total acumulado de 1.025 millones de libras esterlinas en salarios y pensiones, además de 180 millones de libras en impuestos. A pesar de los implacables desafíos derivados de la pandemia del COVID-19, el Brexit, la guerra entre Rusia y Ucrania y la crisis energética, Jingye se ha mantenido fiel a su palabra, generando valor de forma constante para British Steel y la sociedad británica mediante acciones concretas, demostrando así la responsabilidad y el compromiso de una empresa china.

En julio de 2026, alegando razones de «interés público», el Gobierno británico aprobó legislación de emergencia para estatizar por completo los activos de Jingye en el Reino Unido, sin brindar una compensación justa hasta el momento.

A las 22:27, hora de Pekín, del 21 de julio, Jingye publicó un comunicado oficial a nivel mundial en el que exponía los hechos y su postura inequívoca. En tan solo unas horas, más de 1.200 de los principales medios de comunicación de todo el mundo se hicieron eco de la declaración íntegra en más de 45 países, entre ellos EE. UU., el Reino Unido, Francia, Alemania y Japón, lo que suscitó una atención internacional sin precedentes.

Jingye respeta el ejercicio soberano de los derechos de cada país de conformidad con la ley. No obstante, cabe señalar que la decisión del Gobierno del Reino Unido de poner bajo propiedad estatal inversiones extranjeras legítimas mediante legislación de emergencia —sin consulta previa ni indemnización— es incompatible con el amplio consenso internacional sobre compensación por expropiación, y socava la equidad fundamental y la confianza mutua indispensables en las relaciones de inversión internacional. Esas prácticas pueden tener un impacto a largo plazo en la confianza de los inversores internacionales en el clima de inversión del Reino Unido.

Por la presente, Jingye insta una vez más al Gobierno del Reino Unido a que asuma sus obligaciones en virtud del derecho internacional, respete los hechos objetivos, cumpla sus compromisos con el estado de derecho y proporcione una indemnización rápida, adecuada y efectiva por todas las pérdidas sufridas por Jingye. Esto es lo mínimo que merece una empresa responsable y, lo que es más importante, una defensa indispensable de las normas fundamentales que sustentan el orden jurídico internacional.

Jingye recurrirá con firmeza a todas las vías legales necesarias para salvaguardar sus legítimos derechos e intereses de inversión.

Jingye Steel Co., Ltd.

25 de agosto de 2026

(Nota: En caso de que exista alguna discrepancia o inconsistencia entre el texto original en chino y esta traducción al inglés, prevalecerá el texto original en chino.)

FUENTE Jingye Steel Co., Ltd.