SHIJIAZHUANG, Chine, 26 août 2026 /PRNewswire/ -- Jingye Steel Co., Ltd. (ci-après dénommée « Jingye ») publie par la présente le communiqué suivant concernant la nationalisation complète de British Steel par le gouvernement britannique :

Il y a cinq ans, alors que British Steel était au bord de la faillite, Jingye est intervenu de manière décisive. En l'espace d'une seule année, l'entreprise a mis un terme à neuf années consécutives de pertes. Au cours des cinq dernières années, Jingye a réalisé d'importants investissements pour moderniser ses chaînes de production, internaliser des activités auparavant sous-traitées et remettre en service ses hauts fourneaux. À son apogée, l'entreprise employait 4 887 personnes, générait environ 30 000 emplois en amont et en aval, et versait un montant cumulé de 1,025 milliard de livres sterling en salaires et retraites, ainsi que 180 millions de livres sterling d'impôts. Malgré les difficultés incessantes liées à la pandémie de COVID-19, au Brexit, à la guerre entre la Russie et l'Ukraine et à la crise énergétique, Jingye a tenu ses engagements, créant sans relâche de la valeur pour British Steel et la société britannique par des actions concrètes, démontrant ainsi le sens des responsabilités et l'engagement d'une entreprise chinoise.

En juillet 2026, invoquant « l'intérêt général », le gouvernement britannique a adopté une loi d'urgence visant à placer l'intégralité des actifs britanniques de Jingye sous le contrôle de l'État, sans avoir versé à ce jour d'indemnisation équitable.

Le 21 juillet à 22h27, heure de Pékin, Jingye a publié un communiqué officiel à l'échelle mondiale, exposant les faits et sa position sans équivoque. En l'espace de quelques heures à peine, plus de 1 200 médias grand public du monde entier ont repris l'intégralité de la déclaration, couvrant plus de 45 pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne et le Japon, suscitant ainsi un intérêt international sans précédent.

Jingye respecte l'exercice des droits nationaux par tous les pays, conformément à la loi. Il convient toutefois de souligner que la décision du gouvernement britannique de nationaliser des investissements étrangers licites par le biais d'une législation d'urgence — sans consultation préalable ni indemnisation — est contraire au large consensus international en matière d'indemnisation en cas d'expropriation et porte atteinte à l'équité fondamentale et à la confiance mutuelle inhérentes aux relations internationales en matière d'investissement. De telles pratiques pourraient avoir un impact à long terme sur la confiance des investisseurs internationaux dans le climat d'investissement au Royaume-Uni.

Jingye exhorte une nouvelle fois le gouvernement britannique à assumer ses obligations en vertu du droit international, à respecter les faits objectifs, à honorer ses engagements en matière d'État de droit et à verser une indemnisation rapide, adéquate et efficace pour l'ensemble des pertes subies par Jingye. C'est le minimum que l'on doit à une entreprise responsable et, surtout, une défense indispensable des normes fondamentales qui sous-tendent l'ordre juridique international.

Jingye n'hésitera pas à recourir à tous les moyens juridiques nécessaires pour protéger ses droits et intérêts légitimes en matière d'investissement.

Jingye Steel Co., Ltd.

25 août 2026

(Remarque : en cas de divergence ou d'incohérence entre le texte original en chinois et la présente traduction en français, le texte original en chinois prévaut.)