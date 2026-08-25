SHIJIAZHUANG, China, 26 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Jingye Steel Co., Ltd. (en adelante, «Jingye») emite por la presente el siguiente comunicado en relación con la nacionalización total de British Steel por parte del Gobierno del Reino Unido:

Hace cinco años, cuando British Steel se encontraba al borde de la quiebra, Jingye intervino de forma decisiva. En tan solo un año, puso fin a nueve años consecutivos de pérdidas. En los últimos cinco años, Jingye ha realizado importantes inversiones para modernizar las líneas de producción, internalizar las operaciones que antes se subcontrataban y rehabilitar los altos hornos. En su momento de mayor esplendor, daba empleo a 4.887 trabajadores, generaba unos 30.000 puestos de trabajo en los sectores anteriores y posteriores a su actividad, y pagó un total acumulado de 1.025 millones de libras esterlinas en salarios y pensiones, además de 180 millones de libras esterlinas en impuestos. A pesar de los implacables obstáculos que han supuesto la pandemia de la COVID-19, el Brexit, la guerra entre Rusia y Ucrania y la crisis energética, Jingye se ha mantenido fiel a su palabra, generando valor de forma constante para British Steel y la sociedad británica mediante acciones concretas, lo que demuestra la responsabilidad y el compromiso de una empresa china.

En julio de 2026, alegando «interés público», el Gobierno del Reino Unido promulgó una ley de emergencia para transferir la totalidad de los activos de Jingye en el Reino Unido a la propiedad del Estado, sin haber proporcionado hasta la fecha una indemnización justa.

A las 22:27, hora de Pekín, del 21 de julio, Jingye publicó un comunicado oficial a nivel mundial en el que exponía los hechos y su postura inequívoca. En tan solo unas horas, más de 1.200 medios de comunicación generales de todo el mundo se hicieron eco de la declaración íntegra en más de 45 países, entre ellos Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Alemania y Japón, lo que suscitó una atención internacional sin precedentes.

Jingye respeta el ejercicio de los derechos nacionales por parte de todos los países de conformidad con la ley. No obstante, cabe señalar que la medida adoptada por el Gobierno del Reino Unido de nacionalizar inversiones extranjeras lícitas mediante legislación de emergencia y sin consulta previa ni indemnización, es incompatible con el amplio consenso internacional sobre la indemnización por expropiación y socava la equidad fundamental y la confianza mutua inherentes a las relaciones internacionales en materia de inversión. Esas prácticas pueden tener un impacto a largo plazo en la confianza de los inversores internacionales en el clima de inversión del Reino Unido.

Por la presente, Jingye insta una vez más al Gobierno del Reino Unido a que asuma sus obligaciones en virtud del Derecho internacional, respete los hechos objetivos, cumpla sus compromisos con el Estado de Derecho y proporcione una indemnización rápida, adecuada y efectiva por todas las pérdidas sufridas por Jingye. Esto es lo mínimo que se le debe a una empresa responsable y, lo que es más importante, una defensa necesaria de las normas básicas que sustentan el orden jurídico internacional.

Jingye recurrirá con determinación a todas las vías legales necesarias para salvaguardar sus derechos e intereses legítimos en materia de inversión.

Jingye Steel Co., Ltd.

25 de agosto de 2026

(Nota: En caso de que exista alguna discrepancia o inconsistencia entre el texto original en chino y esta traducción al inglés, prevalecerá el texto original en chino.)