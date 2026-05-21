Comviva ha sido reconocida en la Guía de mercado de plataformas de pago para comercio digital 2026 de Gartner®

NUEVA DELHI, 21 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Comviva, líder mundial en soluciones de transformación digital, especializada en gestión de experiencia del cliente, monetización de datos y servicios financieros digitales, anunció hoy que ha sido reconocida como proveedor representativo en la Guía de mercado de plataformas de pago para comercio digital 2026 de Gartner, gracias a sus plataformas de pago, que incluyen mobiquity® Pay y mobiquity® One.

En opinión de Comviva, esta inclusión en la Guía de mercado refleja sus capacidades para abordar estos requisitos emergentes. Su solución mobiquity® Pay permite crear y gestionar billeteras digitales, lo que brinda a las empresas la posibilidad de ofrecer experiencias de pago diversas y adaptadas al mercado local. mobiquity® One incorpora funciones de pago integradas impulsadas por IA para comerciantes digitales. Ofrece un enrutamiento optimizado de las transacciones, una sólida capa de experiencia de cliente y funciones de billetera de circuito cerrado, lo que ayuda a las empresas a reducir los costos y mejorar los resultados de conversión de pagos.

Al referirse a este reconocimiento, Manish Agrawal, presidente y director de operaciones de Comviva, afirmó: "El panorama de los pagos en el comercio digital está experimentando un cambio estructural, impulsado por la necesidad de contar con plataformas inteligentes, interoperables y escalables. Consideramos que el hecho de haber sido reconocidos en la Guía de mercado de Gartner refleja la creciente importancia del dinero móvil y el surgimiento de los pagos integrados, que permiten a las empresas hacer frente a una complejidad cada vez mayor y, al mismo tiempo, ofrecer experiencias fluidas a los clientes".

La Guía de mercado también señala que ninguna plataforma de pago para comercio digital ofrece servicios de pago en todas las regiones. A medida que los comerciantes expanden su negocio a nivel mundial, a menudo se ven obligados a recurrir a los servicios de múltiples proveedores de pagos, lo que genera complejidad e ineficiencia en los costos debido a la necesidad de trabajar con múltiples proveedores de pagos.

La aparición del comercio agéntico y las criptomonedas estables está transformando la experiencia de pago tradicional en el comercio digital. Los líderes del comercio digital responsables de los pagos en línea y móviles deben utilizar esta Guía de mercado para comprender este mercado complejo y en rápida evolución, así como el panorama de las plataformas de proveedores relacionadas.

Creadas para la próxima era de pagos digitales, las plataformas de tecnología financiera de Comviva ofrecen experiencias basadas en IA y nativas de la nube que son seguras, escalables y fluidas en un ecosistema financiero diverso. A escala, estas plataformas procesan más de 7.500 millones de transacciones al año, con un valor total superior a los 400.000 millones de dólares, un volumen diario de transacciones que supera los 1.000 millones de dólares y prestando servicio a más de 500 millones de usuarios en más de 55 países.

Gartner, Guía de mercado de plataformas de pago para comercio digital, Debbie Buckland, Peter Ryan, 12 de enero de 2026.

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FUENTE Comviva