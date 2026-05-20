Comviva, reconocida en la Guía de Mercado de Gartner® de 2026 para Plataformas de Pago de Comercio Digital

NUEVA DELHI, 20 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Comviva, líder mundial en soluciones de transformación digital, especializada en gestión de la experiencia del cliente, monetización de datos y servicios financieros digitales, anunció hoy que ha sido reconocida como Proveedor Representativo en la Guía de Mercado de Gartner 2026 para Plataformas de Pago de Comercio Digital, con sus plataformas de pago, que incluyen mobiquity® Pay y mobiquity® One.

En opinión de Comviva, esta inclusión en la Guía de Mercado refleja su capacidad para abordar estas necesidades emergentes. Su solución mobiquity® Pay admite la creación y gestión de monederos digitales, lo que permite a las empresas ofrecer experiencias de pago diversas y localizadas. mobiquity® One incorpora capacidades de pago integradas basadas en IA para comercios digitales. Ofrece enrutamiento de transacciones optimizado, una sólida capa de experiencia del cliente y capacidades de monedero de circuito cerrado, lo que ayuda a las empresas a reducir costes y mejorar los resultados de conversión de pagos.

Al comentar sobre este reconocimiento, Manish Agrawal, presidente y director de operaciones de Comviva, afirmó: «El panorama de los pagos en el comercio digital está experimentando una transformación estructural, impulsada por la necesidad de plataformas inteligentes, interoperables y escalables. Creemos que este reconocimiento en la Guía de Mercado de Gartner refleja la creciente relevancia del dinero móvil y la aparición de los pagos integrados, que permiten a las empresas gestionar una complejidad cada vez mayor a la vez que ofrecen experiencias de cliente impecables».

La Guía de Mercado también señala que ninguna plataforma de pago para comercio digital ofrece servicios de pago en todas las regiones. A medida que los comerciantes expanden su negocio a nivel global, a menudo se ven obligados a utilizar los servicios de múltiples proveedores de pago, lo que genera complejidad e ineficiencia en los costes.

El surgimiento del comercio a través de agentes y las stablecoins está transformando la experiencia tradicional de pago en el comercio digital. Los líderes del comercio digital responsables de los pagos en línea y móviles deberían utilizar esta Guía de Mercado para comprender este mercado complejo y en rápida evolución, así como el panorama de plataformas de proveedores relacionadas.

Diseñadas para la próxima era de los pagos digitales, las plataformas fintech de Comviva ofrecen experiencias nativas en la nube, basadas en IA, seguras, escalables y fluidas en un ecosistema financiero diverso. A gran escala, estas plataformas procesan más de 7.500 millones de transacciones anuales, gestionando un valor total superior a los 400.000 millones de dólares, con un volumen diario de transacciones que supera los 1.000 millones de dólares y prestando servicio a más de 500 millones de usuarios en más de 55 países.

Gartner, Guía de Mercado para plataformas de pago de comercio digital, Debbie Buckland, Peter Ryan, 12 de enero de 2026.

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