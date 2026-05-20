Gartner® reconnaît Comviva dans son Guide 2026 du marché des plateformes de paiement pour le commerce numérique

NEW DELHI, 20 mai 2026 /PRNewswire/ -- Comviva, un leader mondial des solutions de transformation numérique, spécialisé dans la gestion de l'expérience des clients, la valorisation des données et les services financiers numériques, a annoncé aujourd'hui avoir obtenu, pour ses plateformes de paiement mobiquity® Pay et mobiquity® One, le statut de fournisseur représentatif dans le Guide Gartner 2026 du marché des plateformes de paiement pour le commerce numérique.

Selon Comviva, cette intégration dans le guide du marché reflète ses capacités à répondre aux nouvelles exigences. La solution mobiquity® Pay de Comviva prend en charge la création et la gestion de portefeuilles numériques pour permettre aux entreprises de proposer des expériences de paiement diversifiées à l'échelle locale. La plateforme mobiquity® One comprend quant à elle des capacités de paiement intégrées fondées sur l'IA pour les commerçants numériques. Elle offre un routage optimisé des transactions, une couche d'expérience client robuste et des capacités de portefeuille en boucle fermée pour aider les entreprises à réduire leurs coûts et à améliorer les résultats de la conversion des paiements.

Commentant cette distinction, Manish Agrawal, président et directeur de l'exploitation de Comviva, a déclaré : « L'environnement des paiements du commerce numérique subit un changement structurel, motivé par le besoin de plateformes intelligentes, interopérables et évolutives. Notre entrée dans le Guide Gartner du marché illustre selon nous l'importance croissante de l'argent mobile et l'émergence des paiements intégrés, grâce auxquels les entreprises peuvent faire face à une complexité croissante tout en proposant une expérience très fluide à leurs clients. »

Le Guide du marché indique également qu'aucune plateforme de paiement pour le commerce numérique n'offre de services de paiement dans toutes les régions. Lorsque les commerçants développent leurs activités à l'échelle mondiale, ils sont souvent contraints de recourir aux services de plusieurs fournisseurs de paiement, ce qui entraîne une complexité et une inefficacité des coûts dues à la nécessité de travailler avec de nombreux prestataires.

L'émergence du commerce agentique et des cryptomonnaies stables modifie l'expérience traditionnelle de paiement dans le commerce numérique. Les responsables du commerce numérique chargés des paiements en ligne et mobiles sont invités à consulter ce Guide du marché pour comprendre ce marché complexe et en évolution rapide, ainsi que le paysage de plateformes qu'il fait naître pour chaque fournisseur.

Conçues pour la prochaine ère des paiements numériques, les plateformes de technologie financière de Comviva proposent une expérience de paiement sécurisée, évolutive et sans friction, pilotée par l'IA et nativement basée sur l'informatique en nuage dans un écosystème financier diversifié. Ces plateformes à grande échelle, au service de plus de 500 millions d'utilisateurs dans plus de 55 pays, traitent plus de 7,5 milliards de transactions par an, pour une valeur totale supérieure à 400 milliards de dollars américains, et avec un débit transactionnel quotidien supérieur à 1 milliard de dollars américains.

Gartner, Market Guide for Digital Commerce Payment Platforms (Guide du marché des plateformes de paiement pour le commerce numérique), Debbie Buckland, Peter Ryan, 12 janvier 2026.

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