Organisation au Mexique de la conférence mondiale 2025 sur les cours en ligne ouverts à tous (MOOC) et l'enseignement en ligne

PÉKIN, 8 décembre 2025 /PRNewswire/ -- La conférence mondiale sur les MOOC et l'enseignement en ligne s'est déroulée du 2 au 4 décembre à l'université nationale autonome du Mexique (UNAM), autour du thème « Briser les frontières pour remodeler l'avenir grâce à un enseignement mondial ouvert et intelligent ». La cérémonie d'ouverture a été marquée par les discours de Li Luming, président de l'université Tsinghua et du conseil d'administration de l'Alliance mondiale pour les MOOC et l'enseignement en ligne, ainsi que de Patricia Dávila Aranda, secrétaire générale de l'UNAM, et d'Asha Kanwar, présidente du conseil d'administration de l'Institut de l'UNESCO pour l'application des technologies de l'information à l'éducation (ITIE). Stefania Giannini, sous-directrice générale de l'UNESCO pour l'éducation, a prononcé une allocution retransmise en vidéo.

Le président Li Luming a accueilli chaleureusement les invités de marque participant à la conférence et leur a exprimé sa gratitude. Il a passé en revue les travaux de l'Alliance au cours de l'année écoulée dans quatre domaines clés : qualité, équité, communauté et savoir, puis a annoncé l'intégration officielle de l'université nationale du Viêt Nam, à Hanoï, et de l'université fédérale de Rio de Janeiro comme nouveaux membres de l'Alliance mondiale pour les MOOC et l'enseignement en ligne. Il s'est livré à une analyse approfondie des voies pratiques permettant aux universités, à l'ère de l'IA, d'abattre les barrières disciplinaires, de surmonter les contraintes temporelles et spatiales et de redéfinir les rôles institutionnels. Il a présenté les recherches de l'université Tsinghua visant à construire un modèle éducatif conçu « nativement pour l'IA » et à faire avancer la transformation des paradigmes éducatifs. Il a en outre encouragé les universités du monde entier à unir leurs forces pour tirer parti des technologies intelligentes afin de transcender les frontières du temps, de l'espace, des disciplines et des rôles traditionnels de l'enseignant et de l'étudiant en façonnant ainsi, en collaboration, un futur écosystème d'apprentissage plus inclusif et plus résilient.

Mme Giannini a fait l'éloge de l'Alliance pour son action en faveur de l'équité et de l'inclusion dans l'éducation mondiale, appelant à une coopération internationale en vue de faire en sorte que tous les apprenants bénéficient d'avantages transformateurs.

Mme Dávila a exhorté les universités à profiter de la conférence pour construire ensemble un écosystème éducatif plus inclusif, plus intelligent et plus centré sur l'humain.

Li Luming, Patricia Dávila Aranda, Asha Kanwar et Anabel de la Rosa Gómez, coordinatrice de l'université ouverte et de l'enseignement numérique de l'université nationale autonome du Mexique, ont publié conjointement le Report on the Digital Development of Global Higher Education (2025) (Rapport sur le développement numérique de l'enseignement supérieur mondial) et le Digital Development Index of Gobal Higher Education (2025) (Indice de développement numérique de l'enseignement supérieur mondial).

La conférence a également diffusé la déclaration de Mexico, introduit le concept de « MOOC intelligents » pour la première fois au niveau mondial et lancé une série de MOOC intelligents, dont celui de l'université Tsinghua sur la thermodynamique du génie chimique.

S'est tenue simultanément la réunion du conseil d'administration de l'Alliance mondiale pour les MOOC et l'enseignement en ligne. Peng Gang, vice-président de l'université Tsinghua et président du comité exécutif de l'Alliance mondiale pour les MOOC et l'enseignement en ligne, a assisté à la réunion et prononcé un discours. Il a été décidé que l'université nationale du Viêt Nam, à Hanoï, co-organiserait la conférence mondiale 2026 sur les MOOC et l'enseignement en ligne.

La conférence mondiale 2025 sur les MOOC et l'enseignement en ligne a réuni plus de 180 représentants de 76 universités, plateformes en ligne, organisations internationales et agences gouvernementales de 34 pays et régions.