Global MOOC and Online Education Conference 2025 celebrada en México

BEIJING, 8 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- La Global MOOC and Online Education Conference 2025, con el tema "Rompiendo fronteras y transformando futuros: Educación global abierta e inteligente" se celebró en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) del 2 al 4 de diciembre. La ceremonia inaugural contó con las palabras de Li Luming, rector de la Universidad de Tsinghua y presidente de Global MOOC and Online Education Alliance; Patricia Dávila Aranda, secretaria general de la UNAM; y Asha Kanwar, presidenta del Consejo de Administración del IITE de la UNESCO. Stefania Giannini, subdirectora general de Educación de la UNESCO, pronunció un discurso en video.

El presidente Li ofreció una cálida bienvenida y expresó su gratitud a los distinguidos invitados que asistieron a la conferencia. Revisó el trabajo de la Alianza durante el último año en cuatro áreas clave: calidad, equidad, comunidad y sabiduría, y anunció la inclusión oficial de la Universidad Nacional de Vietnam en Hanói y la Universidad Federal de Río de Janeiro como nuevos miembros de la Global MOOC and Online Education Alliance. Presentó un análisis profundo de las vías prácticas para que las universidades en la era de la IA derriben las barreras disciplinarias, superen las limitaciones temporales y espaciales, y redefinan los roles institucionales. Presentó las exploraciones de la Universidad de Tsinghua para construir un modelo educativo nativo de IA y promover la transformación de los paradigmas educativos. Además, instó a las universidades de todo el mundo a aunar esfuerzos para aprovechar las tecnologías inteligentes y trascender las fronteras del tiempo, el espacio, las disciplinas y los roles tradicionales entre profesor y alumno, construyendo así, de forma colaborativa, un futuro ecosistema de aprendizaje más inclusivo y resiliente.

Giannini elogió a la Alianza por promover la equidad e inclusión educativa global, y pidió cooperación internacional para garantizar beneficios transformadores para todos los estudiantes.

Dávila instó a las universidades a aprovechar la conferencia como una oportunidad para construir conjuntamente un ecosistema educativo más inclusivo, inteligente y centrado en el ser humano.

Li, Dávila, Kanwar y Anabel de la Rosa Gómez, Coordinadora de Universidad Abierta y Educación Digital de la Universidad Nacional Autónoma de México, publicaron conjuntamente el Informe sobre el Desarrollo Digital de la Educación Superior Global (2025) y el Índice de Desarrollo Digital de la Educación Superior Global (2025).

La conferencia también emitió la Declaración de la Ciudad de México, introdujo el concepto de "MOOC Inteligentes" por primera vez a nivel mundial y estrenó una serie de MOOC Inteligentes, incluyendo el curso de Termodinámica de Ingeniería Química de la Universidad de Tsinghua.

La reunión de la Junta Directiva de la Global MOOC and Online Education Alliance se celebró simultáneamente. Peng Gang, vicepresidente de la Universidad de Tsinghua y presidente del Comité Ejecutivo de la Alianza, asistió a la reunión y pronunció un discurso. Se decidió que la Universidad Nacional de Vietnam, Hanói, será coanfitriona de la Global MOOC and Online Education Conference 2026.

La Global MOOC and Online Education Conference 2025 reunió a más de 180 representantes de 76 universidades, plataformas en línea, organizaciones internacionales y agencias gubernamentales de 34 países y regiones.