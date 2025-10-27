Aufbau einer grüneren Zukunft: 138. Canton Fair markiert den Aufstieg umweltfreundlicher Baulösungen

GUANGZHOU, China, 27.Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Während China seinen Übergang zu einer qualitativ hochwertigen Entwicklung beschleunigt, werden die Industrien durch einen neuen Fokus auf nachhaltige Produktivkräfte umgestaltet. Auf der 138. China Import and Export Fair (Canton Fair) zeigt der Bereich Bau- und Dekorationsmaterialien in Phase 2, wie der Bausektor diesen Wandel vorantreibt. Die Aussteller präsentieren neue Generationen grüner und funktionaler Materialien, die den sich wandelnden globalen Anforderungen gerecht werden.

Ein langjähriger Aussteller, der von einem Vertriebsmitarbeiter seines internationalen Handelszentrums vertreten wurde, präsentierte ein breit gefächertes Portfolio, das von Baukeramik über umweltfreundliche Materialien bis hin zu Smart-Home-Lösungen reicht. Zu den diesjährigen Highlights gehören Keramikfliesen, die von natürlichen Höhlensteintexturen inspiriert sind, und Schaumkeramikprodukte aus recycelten festen Abfällen. Diese Materialien bieten eine verbesserte Feuerbeständigkeit, Wasserdichtigkeit und Schalldämmung und sind gleichzeitig leicht und kostengünstig, so dass sie sich sowohl für Innen- als auch für Außenanwendungen eignen. Ihre Verwendung fördert die Kreislaufwirtschaft und trägt zur Reduzierung von Bauabfällen bei.

Ein anderer Aussteller, der von seinem Geschäftsführer geleitet wird, hat an über 40 Ausgaben der Messe teilgenommen und ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Das Unternehmen betrachtet die Canton Fair weiterhin als strategisches Tor zu den globalen Märkten. Das Angebot umfasst Wandpaneele aus PVC in medizinischer Qualität und Bambusfasern, die feuchtigkeitsbeständig, schimmelresistent und leicht zu installieren sind. Der Aussteller stellte auch WPC-Bodenbeläge für den Außenbereich vor, die das natürliche Aussehen von Holz mit der Festigkeit und Haltbarkeit von Kunststoff kombinieren und sich daher gut für Balkone und Poolbereiche eignen. Darüber hinaus zeichnen sich die weichen Keramikfliesen dadurch aus, dass sie nur ein Drittel der Energie herkömmlicher Keramiken verbrauchen und gleichzeitig höchste Brandschutzstandards erfüllen. Diese Fliesen sind flexibel, stoßfest und recycelbar und entsprechen damit den Prinzipien des nachhaltigen Designs.

Ein dritter Aussteller, der für seine hochwertigen Keramikinnovationen bekannt ist, kehrte auf die Canton Fair zurück, um seine globalen Verbindungen zu stärken und seine neuesten Fortschritte bei Baumaterialien zu präsentieren. Die diesjährige Präsentation dreht sich um das Konzept "hoch, raffiniert und neu", und hebt Durchbrüche in originellem Design, Materialinnovation und fortschrittlicher Fertigung hervor. Zu den wichtigsten Entwicklungen gehören Produktsysteme mit strukturierten Oberflächentechnologien, digitale Formgebung, Klebstoffpositionierung für trockene Körner und digitale Verarbeitung von Kristallkörnern. Der Aussteller stellte auch eine neue Serie vor, die östliche Ästhetik mit zeitgenössischen globalen Designtrends verbindet. Diese Produkte, die unter Verwendung geschützter Technologien entwickelt wurden, sind ein Beispiel dafür, wie technologischer Fortschritt und kreative Kunstfertigkeit zusammenkommen können, um moderne Lebensräume neu zu definieren.

Während die Canton Fair weiterhin chinesische Hersteller mit globalen Käufern zusammenbringt, spiegelt die wachsende Präsenz grüner Technologien und designorientierter Lösungen im Bau- und Dekorationsmaterialsektor eine stetige Verlagerung hin zu neuen Produktivkräften wider. Es handelt sich dabei nicht um einen plötzlichen Wandel, sondern um eine Entwicklung, die sich durch praktische Innovationen, nachhaltige Praktiken und ein tieferes Verständnis der Marktbedürfnisse vollzieht und den Grundstein für eine verantwortungsvollere und widerstandsfähigere Entwicklung in den kommenden Jahren legt.

