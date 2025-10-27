Construire un avenir plus vert : La 138e Canton Fair marque l'essor des solutions de construction respectueuses de l'environnement

GUANGZHOU, Chine, 27 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Alors que la Chine accélère sa transition vers un développement de haute qualité, une nouvelle orientation vers des forces productives durables est en train de remodeler les industries. Lors de la 138e foire d'importation et d'exportation de Chine (Canton Fair), la section "Matériaux de construction et de décoration" de la phase 2 met en évidence la manière dont le secteur de la construction progresse dans cette transformation. Les exposants présentent de nouvelles générations de matériaux écologiques et fonctionnels qui répondent à l'évolution de la demande mondiale.

Un exposant de longue date, représenté par un professionnel de la vente de son centre de commerce international, a présenté un portefeuille diversifié couvrant la céramique architecturale, les matériaux écologiques et les solutions de maison intelligente. Parmi les produits phares de cette année figurent des carreaux de céramique inspirés des textures naturelles de la pierre des cavernes et des produits en mousse de céramique fabriqués à partir de déchets solides recyclés. Ces matériaux offrent une meilleure résistance au feu, une meilleure étanchéité et une meilleure isolation acoustique, tout en restant légers et économiques, ce qui les rend idéaux pour les applications intérieures et extérieures. Leur utilisation favorise la production circulaire et contribue à réduire les déchets de construction.

Un autre exposant, dirigé par son directeur général, a participé à plus de 40 éditions de la foire et est présent dans plus de 50 pays. L'entreprise continue de considérer la Canton Fair comme une porte d'entrée stratégique vers les marchés mondiaux. Elle propose notamment des panneaux muraux en PVC de qualité médicale et en fibre de bambou, conçus pour résister à l'humidité, prévenir les moisissures et être faciles à installer. L'exposant a également présenté le revêtement de sol extérieur WPC, qui allie l'aspect naturel du bois à la résistance et à la durabilité du plastique, ce qui en fait un revêtement bien adapté aux balcons et aux bords de piscine. En outre, ses carreaux de céramique tendre se distinguent par le fait qu'ils ne consomment qu'un tiers de l'énergie des céramiques traditionnelles, tout en répondant aux normes les plus strictes en matière de sécurité incendie. Ces tuiles sont flexibles, résistantes aux chocs et recyclables, ce qui est conforme aux principes de la conception durable.

Un troisième exposant, reconnu pour ses innovations en matière de céramique haut de gamme, est revenu à la Canton Fair pour renforcer les liens mondiaux et présenter ses dernières avancées en matière de matériaux de construction. La présentation de cette année s'articule autour du concept "haut, raffiné et nouveau", mettant en évidence les avancées en matière de conception originale, d'innovation des matériaux et de fabrication avancée. Les principaux développements concernent les systèmes de produits dotés de technologies de surface texturée, le moulage numérique, le positionnement des adhésifs pour les grains secs et le traitement numérique des grains de cristal. L'exposant a également dévoilé une nouvelle série qui allie l'esthétique orientale aux tendances contemporaines du design mondial. Développés à l'aide de technologies exclusives, ces produits illustrent la manière dont le progrès technologique et la créativité artistique peuvent converger pour redéfinir les environnements de vie modernes.

Alors que la Canton Fair continue de mettre en relation les fabricants chinois avec les acheteurs mondiaux, la présence croissante de technologies vertes et de solutions axées sur le design dans le secteur des matériaux de construction et de décoration témoigne d'une évolution constante vers de nouvelles forces productives. Plutôt qu'une transformation soudaine, cette évolution s'opère par le biais d'innovations pratiques, de pratiques durables et d'une meilleure compréhension des besoins du marché, jetant ainsi les bases d'un développement plus responsable et plus résilient dans les années à venir.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2805297/image_969985_26683058.jpg