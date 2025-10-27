- Construyendo un futuro más verde: la 138ª Feria de Cantón marca el auge de las soluciones de construcción ecológicas

GUANGZHOU, China, 27 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- A medida que China acelera su transición hacia un desarrollo de alta calidad, un nuevo enfoque en las fuerzas productivas sostenibles está transformando las industrias. En la 138ª Feria de Importación y Exportación de China (Feria de Cantón), la sección de Materiales de Construcción y Decoración de la Fase 2 destaca cómo el sector de la construcción está impulsando esta transformación. Los expositores presentan nuevas generaciones de materiales ecológicos y funcionales que satisfacen la cambiante demanda global.

Un expositor de larga trayectoria, representado por un profesional de ventas de su centro de comercio internacional, presentó una cartera diversa que abarca cerámica arquitectónica, materiales ecológicos y soluciones para hogares inteligentes. Entre los productos destacados de este año se encuentran baldosas cerámicas inspiradas en texturas de piedra natural de cuevas y productos de cerámica espumada fabricados con residuos sólidos reciclados. Estos materiales ofrecen mayor resistencia al fuego, impermeabilidad y aislamiento acústico, a la vez que son ligeros y económicos, lo que los hace ideales tanto para interiores como para exteriores. Su uso promueve la producción circular y ayuda a reducir los residuos de la construcción.

Otro expositor, liderado por su gerente general, ha participado en más de 40 ediciones de la feria y tiene presencia en más de 50 países. La empresa sigue considerando la Feria de Cantón como una puerta de entrada estratégica a los mercados globales. Entre sus productos destacados se incluyen paneles de pared fabricados con PVC de grado médico y fibra de bambú, diseñados para ofrecer resistencia a la humedad, prevención del moho y fácil instalación. El expositor también presentó suelos de exterior de WPC, que combinan la apariencia natural de la madera con la resistencia y durabilidad del plástico, lo que los hace ideales para balcones y zonas de piscina. Además, sus baldosas de cerámica blanda se distinguen por consumir solo un tercio de la energía de la cerámica tradicional, a la vez que cumplen con los más altos estándares de seguridad contra incendios. Estas baldosas son flexibles, resistentes a los impactos y reciclables, en consonancia con los principios del diseño sostenible.

Un tercer expositor, reconocido por sus innovaciones cerámicas de alta gama, regresó a la Feria de Cantón para fortalecer las conexiones globales y presentar sus últimos avances en materiales de construcción. La presentación de este año gira en torno al concepto de "alta, refinada y novedosa", destacando los avances en diseño original, innovación de materiales y fabricación avanzada. Entre los desarrollos clave se incluyen sistemas de productos con tecnologías de superficies texturizadas, moldeo digital, posicionamiento adhesivo para vetas secas y procesamiento digital de vetas cristalinas. El expositor también presentó una nueva serie que fusiona la estética oriental con las tendencias de diseño global contemporáneas. Desarrollados con tecnologías propias, estos productos ejemplifican cómo el progreso tecnológico y la creatividad pueden converger para redefinir los entornos de vida modernos.

A medida que la Feria de Cantón continúa conectando a fabricantes chinos con compradores globales, la creciente presencia de tecnologías verdes y soluciones de diseño en el sector de materiales de construcción y decoración refleja una transición constante hacia nuevas fuerzas productivas. Más que una transformación repentina, esta evolución se está desarrollando mediante innovación práctica, prácticas sostenibles y una comprensión más profunda de las necesidades del mercado, sentando las bases para un desarrollo más responsable y resiliente en los próximos años.

Para inscribirse en la 138ª Feria de Cantón, haga clic en https://buyer.cantonfair.org.cn/register/buyer/email?source_type=16.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2805297/image_969985_26683058.jpg