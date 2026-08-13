Context Labs firma un acuerdo plurianual con Trafigura y adquiere Kinertic para impulsar el comercio de materias primas con información sobre las emisiones de carbono

La plataforma de IA industrial conectará los principales datos sobre emisiones con las entidades operativas y las mesas de negociación de los sectores del petróleo, el gas y los metales en toda la cartera global de Trafigura.

ÁMSTERDAM, 13 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Context Labs B.V. ("Context Labs"), la empresa de infraestructuras de IA industrial, ha anunciado hoy tres operaciones relacionadas con Trafigura PTE Ltd ("Trafigura"): la adquisición de Agora (Europa) Limited y su plataforma de inteligencia sobre el carbono Kinertic, desarrollada por Trafigura; una inversión estratégica de capital de Trafigura en Context Labs; y un acuerdo marco plurianual de servicios y licencia de plataforma, en virtud del cual Trafigura podrá implementar la plataforma combinada en todas sus mesas de negociación de materias primas.

Context Labs firma un acuerdo plurianual con Trafigura y adquiere Kinertic

Kinertic ofrece a los productores, comerciantes y compradores de materias primas una plataforma de información sobre el carbono integrada en sus sistemas actuales, conectada con los sistemas de registro de operaciones para mapear flujos, agregar carteras y generar informes normativos y para clientes. Al incorporar Kinertic a la familia de soluciones de IA de Context Labs y conectarlo a su infraestructura de datos de confianza, los operadores podrán consultar los precios, el volumen, la logística y los indicadores de carbono confiables en un único entorno, directamente en las herramientas que ya utilizan. Ahora que el Mecanismo de Ajuste en Frontera por las Emisiones de Carbono (CBAM) de la UE se encuentra en su fase definitiva, los valores de emisión por defecto se traducen directamente en un costo para cada carga incluida en su ámbito de aplicación. A medida que el Reglamento de la UE sobre el metano pasa de la fase de presentación de informes al monitoreo y la verificación, la intensidad de metano se convierte en un requisito previo para el acceso al mercado del gas, el GNL y el petróleo que se importan a la UE. Los datos sobre las emisiones de carbono verificados y específicos de cada sector son ahora un requisito para la contratación pública y el comercio, y no una mera formalidad a la hora de presentar informes.

Como parte de la operación:

Context Labs ha adquirido Agora (Europa) Limited, la filial de Trafigura propietaria y gestora de la plataforma Kinertic.

Por otra parte, Trafigura ha realizado una inversión estratégica en el capital social de Context Labs con el fin de respaldar el desarrollo continuo de la plataforma y la integración de las capacidades de Kinertic.

Context Labs y Trafigura han firmado un acuerdo de licencia de plataforma de varios años con Trafigura para que esta última pueda utilizar la plataforma en varias mesas de negociación de materias primas.

Context Labs proporciona la infraestructura digital de confianza necesaria para supervisar y calcular de forma segura los datos sobre la intensidad de carbono de las materias primas, desde su producción hasta su transporte y su llegada al mercado final. Context Labs garantiza la confiabilidad de los programas industriales de IA y de reducción de emisiones de carbono, al transformar los datos brutos en resultados controlados y preparados para auditoría que generan un valor empresarial cuantificable en los mercados de cumplimiento normativo y comerciales.

"La oportunidad no reside en generar más datos, sino en aportar contexto a los datos que nuestros clientes ya tienen", afirmó Dan Harple, fundador y director ejecutivo de Context Labs. "Donde otros ven conjuntos de datos inconexos, nosotros vemos la base para una nueva capa de inteligencia. Al combinar Kinertic con la IA de Context Labs y nuestra infraestructura de datos de calidad de activos, transformamos la información fragmentada en conocimiento interrelacionado y verificable, de modo que cada resultado sea trazable hasta su origen, reproducible en el proceso y confiable para determinar los precios, gestionar el riesgo y orientar la asignación de capital".

"El carbono es ahora un aspecto fundamental del riesgo y las oportunidades del mercado", declaró Hannah Hauman, directora global de comercio de derechos de emisión de Trafigura. "Nuestros operadores necesitan el mismo nivel de precisión en materia de emisiones que el que tienen en cuanto a precios y logística. Trafigura ha tenido el privilegio de apoyar la evolución de Kinertic hasta convertirla, desde sus inicios, en una plataforma líder en el sector dedicada a la elaboración de informes y al análisis de las emisiones de carbono. Estamos convencidos de que Context Labs aprovechará esa sólida base para impulsar el crecimiento continuo de la plataforma".

"Esta combinación consiste en convertir la información sobre carbono, que hasta ahora era un mero ejercicio administrativo, en una señal fundamental del mercado", explicó Pelle Sommansson, director ejecutivo y cofundador de Kinertic. "Junto con Context Labs, estamos propiciando un nuevo nivel de transparencia, en el que la intensidad de carbono se convierte en un atributo confiable y cuantificable a la hora de valorar y comercializar la energía".

Para los productores, comerciantes, entidades financieras y compradores de materias primas, la oferta conjunta de Context Labs y Kinertic ofrece:

Comercio influenciado por la información sobre emisiones de carbono: análisis de carteras, herramientas de generación de flujos comerciales e informes que cuantifican la intensidad de carbono y metano a lo largo de toda la cadena de valor de las materias primas, lo que permite establecer precios diferenciados, cerrar operaciones estructuradas y mejorar la cobertura.

IA industrial a gran escala: una capa de datos preparada para la IA y con amplia información sobre la procedencia, que integra datos del IoT, operativos, de terceros y de certificación en una única capa de emisiones y atributos.

Preparación en materia de normativa y presentación de informes: resultados estandarizados y auditables para el Reglamento de la UE sobre el metano, el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Emisiones de Carbono (CBAM) y otros regímenes de divulgación pertinentes, incluida la presentación de informes sobre la huella de carbono de los productos de principio a fin.

Acerca de Context Labs BV

Context Labs es una plataforma de infraestructura de datos para empresas que transforma datos complejos en información cuya confiabilidad se comprueba continuamente. Su software basado en IA ayuda a las empresas industriales a convertir datos operativos y de emisiones fragmentados en información segura, auditable y lista para la toma de decisiones, con fines de gestión de las emisiones de carbono, cumplimiento normativo y uso comercial. La empresa surgió a raíz de una investigación del MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts) y está dirigida por un equipo que ha desempeñado un papel fundamental en el crecimiento a gran escala de Internet a través de otras empresas en las que ha participado anteriormente. Context Labs tiene sedes en Ámsterdam, Cambridge (Massachusetts) y Houston. Más información en www.contextlabs.com

Acerca de Trafigura

Trafigura suministra recursos esenciales al mundo. Fundado hace más de 30 años y propiedad de sus empleados, el Grupo ocupa un lugar central en el suministro mundial y aprovecha su profundo conocimiento de los mercados de materias primas para hacer que las cadenas de suministro sean más eficientes, seguras y sostenibles.

A través de una red global, el Grupo aprovecha su infraestructura, su capacidad logística, su financiación y su experiencia en los mercados para transportar energía y materias primas desde los lugares donde se producen hasta donde se necesitan. Al poner en contacto a productores y consumidores, aportamos resiliencia y confianza a las complejas cadenas de suministro.

La empresa suministra la energía y las materias primas que el mundo necesita hoy en día, entre ellas petróleo y productos derivados, metales y minerales, gas y electricidad, al tiempo que invierte en soluciones con bajas emisiones de carbono para el futuro.

El Grupo Trafigura también cuenta con activos industriales y negocios operativos, entre los que se incluyen el productor de metales diversos Nyrstar, la empresa de almacenamiento y distribución de combustible Puma Energy, el proveedor y distribuidor de combustible Greenergy y la empresa conjunta Impala Terminals. El Grupo cuenta con aproximadamente 14 500 empleados, de los cuales más de 1400 son accionistas, y opera en más de 150 países.

Visite: www.trafigura.com

Contacto para la prensa

Organización: Context Labs

Correo electrónico: [email protected]

Teléfono: 1-617-902-0932

Web: contextlabs.com/resources

FUENTE Context Labs