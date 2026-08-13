Context Labs conclut un accord pluriannuel avec Trafigura et acquiert Kinertic pour dynamiser le négoce de matières premières fondées sur les données carbone

Une plateforme d'IA industrielle permettra de relier les données d'émissions primaires aux entités opérationnelles et aux salles de marché des secteurs du pétrole, du gaz et des métaux au sein de l'ensemble du portefeuille mondial de Trafigura.

AMSTERDAM, 13 août 2026 /PRNewswire/ -- Context Labs B.V. (« Context Labs »), société spécialisée dans les infrastructures d'IA pour l'industrie, a annoncé aujourd'hui trois opérations liées avec Trafigura PTE Ltd (« Trafigura ») : l'acquisition d'Agora (Europe) Limited et de sa plateforme « Kinertic Carbon Intelligence », développée par Trafigura ; une prise de participation stratégique de Trafigura dans Context Labs ; ainsi qu'un contrat-cadre pluriannuel de services et de licence de plateforme, en vertu duquel Trafigura peut déployer la plateforme combinée au sein de ses tables de négociation de matières premières.

Context Labs enter multi-year agreement with Trafigura and acquires Kinertic

Kinertic propose aux producteurs, négociants et acheteurs de matières premières une plateforme d'analyse des données carbone intégrée à leurs systèmes existants, connectée aux systèmes de suivi des transactions afin de cartographier les flux, d'agréger les portefeuilles et de générer des rapports réglementaires et des rapports destinés aux clients. En intégrant Kinertic à la gamme de solutions IA de Context Labs et en la connectant à son infrastructure de données fiables, les traders pourront consulter les prix, les volumes, les données logistiques et les indicateurs carbone fiables dans un seul environnement, directement dans les outils qu'ils utilisent déjà. Le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (MACF) de l'UE étant désormais entré dans sa phase finale d'implémentation, les valeurs d'émissions par défaut se traduisent directement par un surcoût pour chaque cargaison concernée. Alors que le règlement de l'UE sur le méthane passe de la phase de compte-rendu à celles de contrôle et de vérification, l'intensité en méthane devient une condition préalable à l'accès au marché pour le gaz, le GNL et le pétrole importés dans l'UE. Les données vérifiées relatives aux émissions de carbone, spécifiques à chaque secteur d'activité, constituent désormais une exigence en matière d'approvisionnement et d'échanges commerciaux et non plus un simple élément secondaire dans le cadre des rapports.

Dans le cadre de cette opération :

Context Labs a racheté Agora (Europe) Limited, la filiale de Trafigura qui possède et exploite la plateforme Kinertic.

Trafigura a réalisé un investissement stratégique dans le capital de Context Labs afin de soutenir la poursuite du développement de la plateforme et l'intégration des capacités de Kinertic.

Context Labs et Trafigura ont conclu un contrat de licence pluriannuel portant sur la plateforme, afin de permettre à Trafigura d'utiliser celle-ci au sein de plusieurs équipes de négoce de matières premières.

Context Labs fournit l'infrastructure numérique fiable permettant de suivre et de calculer de manière fiable les données relatives à l'intensité carbone des matières premières, depuis leur production jusqu'à leur commercialisation finale, en passant par leur transport. Context Labs renforce la fiabilité des programmes d'IA industrielle et de gestion du carbone en transformant des données brutes en résultats contrôlés et prêts à être audités, générant une valeur d'entreprise mesurable sur les marchés de la conformité et les marchés commerciaux.

« L'opportunité ne réside pas dans la production d'un plus grand volume de données, mais dans la mise en contexte des données dont disposent déjà nos clients », a déclaré Dan Harple, fondateur et PDG de Context Labs. « Là où d'autres ne voient que des ensembles de données disparates, nous voyons les fondements d'une nouvelle couche d'intelligence. En associant Kinertic à l'IA de Context Labs et à notre infrastructure de données de qualité « asset-grade », nous transformons des données fragmentées en connaissances interconnectées et vérifiables, de sorte que chaque résultat soit traçable jusqu'à sa source, reproductible dans le processus et fiable pour établir les prix, gérer les risques et orienter l'allocation des capitaux. »

« Le carbone est désormais un élément central des risques et des opportunités du marché », a déclaré Hannah Hauman, responsable mondiale du négoce du carbone chez Trafigura. « En matière d'émissions, nos traders ont besoin d'un niveau de précision identique à celui concernant les prix et la logistique. Trafigura a eu le privilège de participer à la transformation de Kinertic en plateforme de compte-rendu et d'analyse des émissions de carbone de premier plan dans le secteur, depuis sa création. Nous sommes convaincus que Context Labs saura tirer parti de ces bases solides pour assurer la croissance continue de la plateforme. »

« Cette alliance vise à faire passer le carbone du simple exercice de compte-rendu au statut de signal clé du marché », a déclaré Pelle Sommansson, PDG et cofondateur de Kinertic. « En collaboration avec Context Labs, nous ouvrons la voie à un nouveau niveau de transparence, selon lequel l'intensité carbone devient un critère fiable et mesurable dans l'évaluation et les échanges d'énergie. »

Pour les producteurs, les négociants, les financiers et les acheteurs de matières premières, l'offre combinée de Context Labs et Kinertic offre les avantages suivants :

Échange de quotas de carbone : des outils d'analyse de portefeuille, des générateurs de flux de transactions et des rapports de quantification de l'intensité en carbone et en méthane tout au long de la chaîne de valeur des matières premières, permettant ainsi une tarification différenciée, la mise en place d'opérations structurées et une meilleure couverture.

IA industrielle à grande échelle : une couche de données compatible avec l'IA et riche en informations de provenance, qui rassemble les données issues de l'IoT, les données opérationnelles, les données de tiers et les données de certification au sein d'une seule et même couche regroupant les émissions et les attributs.

Conformité réglementaire et préparation au compte-rendu : des résultats normalisés et vérifiables dans le cadre du règlement européen sur le méthane, du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (MCAF) et d'autres régimes de publication d'informations pertinents, y compris la déclaration de l'empreinte carbone des produits de bout en bout.

À propos de Context Labs BV

Context Labs est une plateforme d'infrastructure de données d'entreprise qui transforme des données complexes en informations dont la fiabilité est constamment validée. Son logiciel fondé sur l'IA aide les organisations industrielles à transformer des données fragmentées sur les opérations et les émissions en renseignements fiables, vérifiables et prêts à prendre des décisions pour la gestion du carbone, la conformité et l'utilisation commerciale. L'entreprise a été créée à partir de recherches du MIT (Massachusetts Institute of Technology) et est dirigée par une équipe qui a joué un rôle déterminant dans la croissance à grande échelle d'Internet par le biais d'entreprises antérieures. Context Labs est basé à Amsterdam, Cambridge (Massachusetts) et Houston. Pour en savoir plus, visitez www.contextlabs.com

À propos de Trafigura

Trafigura fournit des ressources essentielles à l'échelle mondiale. Fondé il y a plus de 30 ans et détenu par ses salariés, le Groupe occupe une place centrale dans l'approvisionnement mondial. Il met à profit sa connaissance approfondie des marchés des matières premières pour rendre les chaînes d'approvisionnement plus efficaces, plus sûres et plus durables.

Grâce à son réseau mondial, le Groupe utilise son expertise en matière d'infrastructures, de logistique, de financement et de marchés pour acheminer l'énergie et les matières premières depuis leur lieu de production jusqu'aux endroits où elles sont nécessaires. En mettant en relation les producteurs et les consommateurs, nous renforçons la résilience et la confiance au sein de chaînes d'approvisionnement complexes.

Nous fournissons l'énergie et les matières premières dont le monde a besoin aujourd'hui, notamment du pétrole et des produits pétroliers, des métaux et des minéraux, du gaz et de l'électricité, tout en investissant dans des solutions à faibles émissions de carbone pour l'avenir.

Le groupe Trafigura comprend également des actifs industriels et des activités opérationnelles, notamment le producteur de métaux divers Nyrstar, la société de stockage et de distribution de carburants Puma Energy, le fournisseur et distributeur de carburants Greenergy, ainsi que la coentreprise Impala Terminals. Le Groupe emploie environ 14 500 personnes, dont plus de 1 400 sont actionnaires, et est présent dans plus de 150 pays.

Informations complémentaires : www.trafigura.com

Contact avec les médias

Organisation : Context Labs

Courriel : [email protected]

Tél. : 1-617-902-0932

Web : contextlabs.com/resources