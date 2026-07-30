Continuity Biosciences nombra a Vicky Papoutsis miembro de su Consejo de Administración

La ejecutiva especializada en desarrollo empresarial y estrategia corporativa se incorpora al Consejo de Administración en un momento en que la empresa impulsa sus programas clínicos y sus actividades de colaboración

BRADENTON, Florida, 30 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Continuity Biosciences ha anunciado hoy el nombramiento de Vicky Papoutsis como miembro de su Consejo de Administración. Vicky aportará al Consejo más de 25 años de experiencia en desarrollo empresarial y estrategia corporativa en el sector biofarmacéutico, en un momento en que la empresa avanza en sus programas clínicos y preclínicos y amplía su actividad de colaboración.

Este nombramiento se produce en un momento clave, ya que Continuity Biosciences pasa del desarrollo de la plataforma a la fase de ejecución clínica. Ahora que su programa estrella contra el cáncer de páncreas se encuentra en fase clínica y que otros programas de su cartera siguen avanzando, la empresa está prestando cada vez más atención a las alianzas estratégicas. Vicky se incorpora al Consejo de Administración con experiencia directa en la estructuración de operaciones de concesión de licencias y desarrollo corporativo, lo que encaja perfectamente con las crecientes actividades de colaboración estratégica de Continuity.

Vicky ocupa actualmente el cargo de vicepresidenta ejecutiva y directora de estrategia en TerSera Therapeutics. A lo largo de una trayectoria profesional de más de 25 años, ha dirigido iniciativas relacionadas con las licencias, las fusiones y adquisiciones, las operaciones internacionales y la estrategia corporativa en el sector biofarmacéutico. A lo largo de su carrera, ha negociado más de 30 operaciones estratégicas y ha creado tres exitosas empresas emergentes del sector de las biociencias respaldadas por capital riesgo.

"He tenido el privilegio de trabajar con Vicky en numerosas operaciones a lo largo de los años y admiro desde hace tiempo su profesionalidad, su criterio estratégico y su extraordinaria capacidad para generar valor a través de las alianzas", afirmó Robert Whitehead, cofundador y presidente ejecutivo de Continuity Biosciences. "A medida que avanzamos en nuestros programas clínicos y preclínicos y ampliamos nuestras actividades de colaboración estratégica, la experiencia de Vicky resultará inestimable. Estamos encantados de darle la bienvenida a Continuity".

"Es un honor para mí incorporarme al Consejo de Administración de Continuity Biosciences en un momento tan decisivo para el desarrollo de la empresa", afirmó Papoutsis. "Continuity ha reunido un equipo directivo, un grupo de asesores científicos y un consejo de administración excepcionales, al tiempo que ha creado una cartera innovadora de tecnologías de administración precisa de fármacos en múltiples áreas terapéuticas. Espero poder apoyar la estrategia a largo plazo de la empresa, ayudar a ampliar sus alianzas estratégicas y contribuir a su misión de mejorar los resultados de los pacientes".

El nombramiento de Papoutsis aporta una amplia experiencia en desarrollo empresarial y transacciones a un consejo de administración constituido expresamente para aportar conocimientos especializados en materia de innovación biotecnológica, desarrollo farmacéutico, prestación de servicios sanitarios, gobierno corporativo, finanzas, operaciones, asuntos regulatorios y desarrollo empresarial estratégico.

"En conjunto, los miembros de nuestro Consejo de Administración han fundado empresas de biotecnología, desarrollado y comercializado medicamentos innovadores, dirigido organizaciones sanitarias reconocidas a nivel mundial, creado marcas de consumo emblemáticas, asesorado a las empresas líderes del sector de las ciencias de la vida, gestionado inversiones por valor de miles de millones de dólares y llevado a cabo operaciones estratégicas transformadoras", afirmó Whitehead. "Esa experiencia combinada proporciona a Continuity Biosciences una base extraordinaria para llevar a cabo nuestra misión de transformar la forma en que se administran los medicamentos".

Continuity está desarrollando una gama de plataformas de administración precisa de fármacos, diseñadas para aplicar tratamientos de forma local, continua y durante períodos prolongados. Sus tecnologías abarcan la administración intratumoral de fármacos para tumores sólidos, implantes nanofluídicos para la liberación local sostenida, implantes subcutáneos de acción prolongada, dispositivos implantables para terapia celular y sistemas de microagujas para la administración intradérmica de precisión. La cartera de proyectos de la empresa incluye programas en oncología, diabetes tipo 1, endocrinología, prevención del VIH y estética médica, que cuentan con el respaldo de colaboraciones con instituciones académicas, asesores científicos y socios estratégicos de primer orden.

Acerca de Continuity Biosciences

Continuity Biosciences es una empresa de biotecnología en fase clínica dedicada al desarrollo de plataformas de administración de fármacos de precisión para la administración local, prolongada y controlada con precisión de agentes terapéuticos. Los programas de la empresa abarcan la oncología, la diabetes tipo 1, la endocrinología, la prevención del VIH y la estética médica. Para obtener más información, visite continuitybiosciences.com.

Integrantes del Consejo de Administración

Michael Fowler, ejecutivo de inversiones y operaciones y consejero delegado de Affordable Housing Partners, Inc., una filial de Berkshire Hathaway, con décadas de experiencia en inversiones con ventajas fiscales, promoción inmobiliaria y financiación de viviendas asequibles.

Vicky Papoutsis, vicepresidenta ejecutiva y directora de estrategia de TerSera Therapeutics, reconocida en todo el sector por su liderazgo en materia de licencias estratégicas, desarrollo corporativo, fusiones y adquisiciones, y alianzas farmacéuticas.

Monica Reed, M.D., presidenta y CEO de UChicago Medicine AdventHealth Great Lakes Region, aporta una amplia experiencia al frente de uno de los principales sistemas sanitarios integrados del país y ofrece una visión inestimable sobre la prestación de asistencia sanitaria, las operaciones clínicas y la atención al paciente.

Josephine M. Torrente, antigua socia de Hyman, Phelps & McNamara, P.C., uno de los principales bufetes de abogados del país especializado en derecho sanitario y de la FDA, donde asesoró a empresas farmacéuticas, biotecnológicas y de dispositivos médicos sobre cuestiones complejas en materia de normativa, transacciones y gobierno corporativo.

Ramakrishna (Krishna) Venugopalan, Ph.D., cofundador y CEO, un destacado ejecutivo del sector farmacéutico con una amplia experiencia en liderazgo en los ámbitos de la investigación y el desarrollo, la innovación de productos y la estrategia farmacéutica global. Más recientemente, el Dr. Venugopalan dirigió iniciativas de desarrollo de medicamentos combinados en AbbVie.

Allen Weiss, antiguo presidente de Operaciones Mundiales de Walt Disney Parks and Resorts, reconocido internacionalmente por haber creado una de las organizaciones operativas y de atención al cliente más admiradas del mundo.

Robert Whitehead, cofundador y presidente ejecutivo, un emprendedor serial del sector de la biotecnología que ha fundado, financiado y dirigido numerosas empresas de éxito en el ámbito de las ciencias de la vida, acompañándolas a lo largo de su desarrollo clínico, su comercialización y sus operaciones estratégicas. Actualmente ocupa el cargo de presidente de Sprout Pharmaceuticals, reconocida por la revista TIME como una de las diez empresas más influyentes del sector de la salud y las ciencias de la vida de 2026.

FUENTE Continuity Biosciences LLC