Continuity Biosciences anuncia el primer ensayo clínico en humanos de una plataforma de administración de medicamentos de precisión para el cáncer de páncreas

El estudio ya está abierto para inscripciones en los principales centros médicos académicos

CARY, Carolina del Norte y BRADENTON, Florida, 20 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Continuity Biosciences, LLC, una empresa de biotecnología en etapa clínica que promueve plataformas de administración de medicamentos de precisión, anunció hoy el inicio de un primer ensayo clínico en humanos de fase I que evalúa la gemcitabina administrada mediante su plataforma de oncología iontoforética (IOP, por sus siglas en inglés) para el tratamiento del cáncer de páncreas.

El estudio, registrado en ClinicalTrials.gov (NCT07481383), ya se encuentra abierto para la inscripción de pacientes en destacados centros médicos académicos, entre los que se incluyen el WVU Medicine J.W. Ruby Memorial Hospital, el centro médico académico de la Universidad de Virginia Occidental (Morgantown, Virginia Occidental) y Taubman Ctr Univ Michigan Medicine, el centro médico académico de la Universidad de Míchigan (Ann Arbor, Míchigan).

Con el diseño estructural adecuado para permitir la administración localizada y controlada de productos de tratamientos directamente en los tumores pancreáticos, la plataforma patentada IOP de Continuity Biosciences tiene como objetivo superar los desafíos históricos en la penetración de fármacos y la toxicidad sistémica que han limitado la efectividad de los enfoques de terapéuticos convencionales. Mediante el incremento de la concentración intratumoral del fármaco y la reducción simultánea de la exposición sistémica, la plataforma IOP busca respaldar un uso más eficaz tanto de las terapias oncológicas existentes como de las emergentes.

"Este primer estudio en humanos representa un hito importante en nuestra misión de transformar la manera en que se administran las terapias a los tumores sólidos", señaló Ramakrishna "Krishna" Venugopalan, director ejecutivo de Continuity Biosciences. "Al permitir una administración precisa y localizada, creemos que nuestra plataforma tiene el potencial de mejorar la eficacia de las terapias existentes y servir como base para enfoques de tratamiento combinado en múltiples tipos de tumores".

El cáncer de páncreas sigue siendo una de las principales causas de mortalidad relacionada con el cáncer, con tasas de supervivencia a cinco años que se mantienen apenas en el rango de los dos dígitos. A pesar de los avances en las terapias sistémicas, la administración efectiva de medicamentos a los tumores pancreáticos sigue siendo una barrera importante para mejorar los resultados.

"El cáncer de páncreas sigue siendo uno de los tipos de cáncer más difíciles de tratar, y los pacientes necesitan mejores opciones de manera urgente", señaló la Dra. Jen Jen Yeh, directora del Centro de Excelencia de Cáncer de Páncreas del Centro Integral del Cáncer Lineberger de la Universidad de Carolina del Norte. "Los enfoques que administran de manera efectiva la terapia con precisión al tumor sin afectar al resto del cuerpo podrían cambiar significativamente los resultados para los pacientes".

"Este ensayo es un paso fundamental hacia una administración más segura y eficaz de gemcitabina para pacientes con cáncer de páncreas", señaló el Dr. Brian Boone, oncólogo quirúrgico del WVU Cancer Institute e investigador principal del ensayo en WVU Medicine. "Al dirigir la terapia directamente al tumor, esperamos mejorar los resultados y disminuir a la vez los efectos secundarios que con tanta frecuencia limitan el tratamiento en las etapas avanzadas de la enfermedad".

"Uno de los desafíos centrales en el tratamiento del cáncer de páncreas consiste en lograr que penetre suficiente medicamento en el tumor sin dañar el resto del cuerpo", señaló el Dr. Benjamin Ferguson, MD, PhD, profesor asistente clínico de cirugía y oncólogo quirúrgico en el Centro Médico de la Universidad de Míchigan. "Este estudio nos dirá si la administración dirigida y localizada puede superar esa barrera para la gemcitabina y potencialmente abrir la puerta a mejores estrategias de tratamiento para pacientes con opciones limitadas".

Más allá del cáncer de páncreas, Continuity Biosciences explora la aplicabilidad más amplia de su plataforma IOP en otros entornos oncológicos, como la administración localizada de carboplatino en cánceres orales de cabeza y cuello.

Acerca de Continuity Biosciences

Continuity Biosciences es una empresa de biotecnología en fase clínica que desarrolla plataformas de administración de fármacos de precisión diseñadas para permitir la terapia dirigida y localizada en una amplia variedad de enfermedades. Las tecnologías de la empresa están diseñadas para superar las barreras traslacionales clave al optimizar la forma en que se administran, distribuyen y mantienen las terapias, con aplicaciones que abarcan la oncología, la endocrinología y otras especialidades, lo que permite transformar la innovación de la administración de precisión en soluciones terapéuticas prácticas para pacientes de todo el mundo.

Más información en

www.continuitybiosciences.com

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FUENTE Continuity Biosciences LLC