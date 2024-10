Dahua Technology alcanza el éxito en el cumplimiento de las normas de ciberseguridad internacionales con CC EAL 3+ y con sus certificaciones BSI

ROMA, 28 de octubre de 2024 /PRNewswire/ -- En su 6a Jornada del Socio en Italia, Dahua Technology recibió el certificado de Criterios Comunes (ISO/IEC 15048) EAL 3+, junto con ISO/IEC 27701 por su Sistema de Gestión de Información de Privacidad, además de certificaciones CSA STAR. Estos logros fortalecen más las medidas de seguridad integral y la adherencia a las normas globales de Dahua, lo que demuestra su capacidad para cumplir con las altas normas de ciberseguridad internacional en el ambiente digital actual.

Kevin Chen, presidente de Dahua WEU, recibe el certificado CC EAL3+ de Xavier Vilarrubla, director general de Brightsight (PRNewsfoto/Dahua Technology) Pasquale Totaro, gerente general de Dahua Italia, recibe los certificados ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27701 y CSA STAR de Francesco Galli, gerente de relaciones con clientes de BSI Italia (PRNewsfoto/Dahua Technology)

Los productos de la serie IPC de Dahua han recibido el certificado CC EAL3+, que refleja las medidas de seguridad integral de Dahua en todo el ciclo de desarrollo de sus productos. La actividad de evaluación estuvo a cargo de Brightsight, un laboratorio de ciberseguridad autorizado, y the Netherlands Scheme for Certification of IT Security (NSCIB) expidió el certificado. Criterios Comunes (CC) es una norma reconocida mundialmente para evaluar las características de seguridad de los productos y sistemas de TI. El certificado CC EAL3+ refuerza el compromiso de Dahua con la protección sólida contra las posibles amenazas de seguridad y destaca su enfoque proactivo para salvaguardar todo el proceso de operaciones, desde la investigación y el desarrollo hasta la fabricación y la entrega.

El certificado ISO/IEC 27001, expedido por el Instituto Británico de Estándares (BSI), confirma que Dahua ha establecido un sistema integral de gestión de seguridad de la información para proteger información sensible de riesgos potenciales. Esto refleja el compromiso de la empresa en cuanto a la gestión de información segura y eficaz. El certificado ISO/IEC 27701 extiende este régimen a la gestión de información de privacidad, acreditando que los sistemas de Dahua son capaces de gestionar los datos personales de manera eficaz conforme a los reglamentos internacionales de privacidad.

Asimismo, la certificación CSA STAR (Registro de Seguridad, Confianza y Aseguramiento de la Alianza de Seguridad en la Nube) reconoce las capacidades de Dahua de asegurar los servicios de la nube. Refleja la adherencia de la empresa a las mejores prácticas de seguridad en la nube, lo que garantiza que sus soluciones basadas en la nube (por ej.: DoLynk Care, DMSS, WiLynk, etc.) cumplen con estrictas normas de protección de información sensible.

"Estas certificaciones destacan las avanzadas medidas de seguridad que hemos aplicado en todas las etapas de nuestras operaciones", afirmó Kevin Chen, presidente de Dahua WEU. "A medida que evoluciona el panorama digital, estamos totalmente comprometidos en mantener las más altas normas de ciberseguridad, mediante el fortalecimiento continuo de nuestros sistemas y el ofrecimiento de soluciones seguras y confiables a nuestros clientes y socios a nivel mundial".

Con el tema: "Pensemos igual, crezcamos juntos", la Jornada del Socio ha reunido a líderes, socios y expertos de la industria a explorar nuevas oportunidades en el panorama de AIoT. Al fomentar nexos más cercanos con sus clientes, Dahua continúa mejorando sus ofertas, garantizando que tanto la innovación como la seguridad sigan estando al frente del desarrollo de sus productos.

